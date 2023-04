Immobile preoccupato per la figlia più piccola, è di fianco a lei in ospedale

Dopo aver trascorso la notte in osservazione al Policlinico Gemelli di Roma presso il reparto di medicina d'urgenza, per Ciro Immobile sono ore di grande preoccupazione. E questo non solo per i traumi riportati in seguito all'incidente col tram della linea 19 avvenuto nella giornata di ieri.

Ore di preoccupazione

Come riferito da un comunicato della Lazio, l'attaccante biancoceleste ha subito un "trauma distorsivo della colonna vertebrale e una frattura composta dell'undicesima costola destra" , lesioni che dovrebbero tenerlo a lungo lontano dai campi di gioco in un momento cruciale della stagione. Ma non è questo il pensiero principale del capitano della Lazio, preoccupato per le condizioni delle due figlie rimaste coinvolte nel terribile schianto.

Sono ore di angoscia, in particolar modo, per le conseguenze riportate dalla più piccola, Giorgia, tuttora ricoverata presso l'ospedale Bambino Gesù. Stando a quanto riferito da Il Messaggero, la piccola avrebbe una piccola lesione al fegato. Verrà effettuata una nuova valutazione del quadro clinico di Immobile e di entrambe le bimbe: la speranza per la famiglia è che tutti e tre possano far ritorno a casa, ma non si esclude l'ipotesi della necessità di un'ulteriore notte di ricovero.

La dinamica dell'incidente

Al momento non vi sono novità per quanto concerne la ricostruzione dell'esatta dinamica del terribile incidente che ha visto coinvolto il Land Rover Defender e il tram della linea 19. Sia l'attaccante della Lazio che il conducente del mezzo pubblico si dicono certi di aver attraversato l'incrocio col semaforo verde, ma l'unico elemento ad ora rilevato dai vigili sarebbe l'elevata velocità del Suv nel momento dell'impatto.

Nell'attesa che gli inquirenti abbiano preso visione delle videocamere di sorveglianza installate nei pressi della zona in cui si è verificato lo scontro, l'avvocato del calciatore Erdis Doraci ha diffuso un comunicato da parte del suo assistito. "Scosso per quanto successo, il suo pensiero va alle sue due figlie e al conducente del tram, al quale augura pronta ripresa" , si legge nella nota. "Sollevato che nessuno abbia riportato lesioni gravi, conscio in questo momento difficile di aver agito correttamente, confida in pieno nelle autorità che stanno svolgendo gli accertamenti" , conclude il comunicato.

La vicinanza della società