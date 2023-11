Juve-Inter, le più grandi polemiche nella storia del derby d'Italia

Quando la costellazione juventina torna a collidere con quella interista, c'è sempre da sfregarsi le mani. A maggior ragione adesso che il weekend serve uno scontro d'alta quota, con l'ensemble di Allegri appena due spanne sotto il famelico Simone Inzaghi. Duello per la prima piazza, dunque. Obiettivo che potrebbe tirare i nervi del match, non fosse che la storia del derby d'Italia è già intrisa di una risma di polemiche per nulla carsiche o bagatellari. Anzi, continuano a pulsare logoranti anche a distanza di anni. Qui proviamo a rammentare alcuni tra i principipali dissidi deflagrati sul campo.

Il rigore negato a Ronaldo, la madre di tutte le polemiche

Non è stato il primo diverbio, non sarà l'ultimo, ma ad oggi resta per certo quello più nitidamente impresso nella memoria collettiva. Il 26 aprile del 1998 Juve e Inter si stanno giocando il titolo quando Ronaldo (Il fenomeno) prende palla, sgasa a velocità ipersonica in area e sbatte brutalmente contro Iuliano, che si frappone. Rigore limpido per gli interisti, che si sbracciano e schiumano rabbia, mentre l'arbitro Ceccarini lascia proseguire l'azione, per poi concedere un penalty alla Juve dopo un colpo subito da Del Piero. Finimondo e rissa sventata per puro miracolo.

Il pugno di Montero

Passano due anni - è il 3 dicembre 2000 - e Paolo Montero, un irascibile prestato al calcio, sferra un pugno a Gigi Di Biagio. L'arbitro non si accorge di nulla e il match finisce in parità, ma la prova tv inchioderà l'uruguagio, squalificato per tre turni.

Toldo favorisce il gol di Vieri caricando Buffon

Il fallo di Toldo, anche Collina sbaglia

Ottobre del 2002. La Juventus sta difendendo un vantaggio risicato, 0-1, quando la partita volge agli sgoccioli. All'ultimo istante Toldo esce dalla sua porta per cercare di andare a staccare nell'area avversaria e, effettivamente, l'Inter pareggia. All'inizio pare che l'autore sia, surreale ma bello, proprio il portiere. Poi le immagini raccontano che il gol è di Vieri e che Toldo ha fatto fallo su Buffon.

Il gol ingiustamente annullato a Trezeguet

Agosto 2005, Supercoppa italiana. Partita equilibrata, risultato cristallizzato. Fino a quando David Trezeguet non la sbatte in porta, segnando un gol buonissimo, annullato ingiustamente da De Santis. L'Inter poi vincerà ai supplementari con una rete di Veron.

Pjanic clamorosamente graziato

Aprile 2018. La Juve si sta giocando il titolo contro un Napoli che chiuderà a 91 punti, arrivando secondo. L'Inter in dieci dal 18' per l'espulsione di Vecino si porta clamorosamente sul 2-1 e sembra poterla spuntare. Poi Pjanic - già ammonito - entra scomposto su Rafinha, ma l'arbitro si rifiuta di sfoderare un altro giallo evidente. I bianconeri rimonteranno vincendo 3-2.