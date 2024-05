"Lascio a fine stagione". Giroud annuncia l'addio al Milan: dove andrà in estate

L'avventura di Olivier Giroud con la maglia rossonera è arrivata al capolinea. L'attaccante francese disputerà le ultime due partite di Serie A con il Diavolo e, una volta terminata la stagione, volerà in America per un'esperienza nel campionato della Major League Soccer (MLS). L'annuncio è arrivato direttamente dal calciatore che, attraverso un emozionante video, si è rivolto ai tifosi del Milan per diramare la decisione intrapresa.

La comunicazione ufficiale di Giroud non è certamente un colpo di scena, visto che nelle scorse settimane in molti hanno parlato di un accordo raggiunto con il Los Angeles FC. Non è passata inosservata la commozione del francese, che nel filmato ha ritenuto opportuno mettere al corrente i sostenitori rossoneri sui suoi prossimi progetti del futuro: " Sono qua per dirvi che giocherò le due mie ultime partite al Milan. Io continuerò la mia carriera, ma in MLS. È il momento giusto per dirlo ".

Giroud non si è limitato a riferire la notizia, ma ha dato anche calore e colore ponendo gli occhi al passato e ricordando le emozioni provate grazie ai traguardi raggiunti dalla squadra: " Sono molto, molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto nel Milan in questi tre anni ". Dunque la sua storia con il Diavolo termina quest'anno, ma l'attaccante francese ha voluto tenere a precisare un particolare tutt'altro che di secondo piano: " Comunque il Milan rimarrà per sempre nel mio cuore ".

Si conclude così l'esperienza in rossonero dopo tre stagioni da protagonista, in cui non ha fatto mancare prestazioni di grande sacrificio condite da gol e assist per i compagni. L'auspicio di Giroud è che la fine della sua avventura con il Milan possa essere segnata dal ritrovato sostegno dei tifosi nell'ultima gara in casa contro la Salernitana, visto che di recente a San Siro si è respirata un'aria fredda e a prendersi la scena è stato un silenzio assordante a causa dello sciopero della Curva.

" L'ultima partita in casa sarò molto emozionato, ma voglio finire bene e ringraziare i tifosi. Se posso dire qualcosa sull'ultima partita è che voglio andare via dal Milan con dei tifosi che cantano ", è stata la richiesta avanzata dal francese. Il suo desiderio verrà esaudito? Per saperlo bisognerà attendere poco più di una settimana. L'unica certezza è che Giroud non verrà affatto dimenticato dalla galassia rossonera.

Un lascito prezioso che può vantare solamente chi è un grande uomo prima che un grande professionista.