Icardi all'udienza di divorzio, ma Wanda Nara lo gela così

Ascolta ora 00:00 00:00

Non arrivano segnali di sereno per Mauro Icardi e Wanda Nara. Con una causa di divorzio in atto, i due continuano ad affrontarsi a colpi di accuse e denunce. Proprio l'altro giorno sembrava raggiunta una sorta di momentanea tregua, tanto che il calciatore aveva raggiunto Milano per dialogare con la ex compagna, e invece nulla di fatto, dato che Wanda Nara non si è presentata.

Come si vede anche dalle foto pubblicate dall'attaccante argentino, nella giornata di ieri, martedì 11 marzo, c'è stato l'arrivo a Milano per prendere parte alla prima udienza di divorzio. A bordo del suo jet privato, Icardi ha raggiunto il capoluogo meneghino insieme all'inseparabile fidanzata China Suarez. Il calciatore si era detto pronto ad aprire un dialogo, ma è rimasto deluso, perché la sua ex moglie non si presentata. Wanda è rimasta a Buenos Aires, mandando in fumo ogni speranza di accordo.

In queste ultime settimane gli attriti fra i due ex coniugi sono aumentati esponenzialmente. Da un lato abbiamo Wanda Nara che accusa Icardi di aver maltrattato Benedicto, il figlio avuto con Maxi Lopez. Dall'altra c'è Icardi, arrivato a denunciare l'ex moglie perché gli starebbe impedendo di vedere le figlie. Oltre a questo, naturalmente, c'è in atto una causa di divorzio milionaria.

Stando alle ultime notizie, Wanda Nara non si sarebbe presentata all'incontro di Milano perché vorrebbe portare avanti il divorzio in Argentina. Una scelta non casuale. In Sud America, infatti, il procedimento avrebbe tempi più rapidi e l'adulterio non viene considerato un'aggravante. Non bisogna dimenticare, infatti, che Icardi ha mosso pensati accuse contro la Nara, affermando che lei avrebbe posto fine al matrimonio tradendolo con l'ex compagno di squadra Keita Baldé.

" Questa è la prima udienza, quella di conciliazione. Funziona come in Argentina.

Wanda Nara aveva accettato quella, ma ora chiede il trasferimento, sostenendo che il divorzio sarebbe iniziato in Argentina a ottobre, con l'assistenza della dottoressa Rosenfeld. Tuttavia, non hanno mai presentato la domanda, quindi il divorzio non è mai stato avviato", ha dichiarato Yanina Latorre, come riferito da LAM.