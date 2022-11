Mondiali 2022: come seguirli in diretta tv, radio o tramite app

Il countdown è quasi terminato, è tutto pronto per l'inizio dei Mondiali in Qatar. Si parte domenica 20 novembre, con la partita inaugurale Qatar-Ecuador (fischio d'inizio alle ore 17), che sarà come sempre preceduta dalla tradizionale cerimonia d’apertura, alle ore 15 italiane.

Come seguire i mondiali in diretta tv

L'Italia non ci sarà ma la Rai non ha arretrato la propria offerta agli appassionati di calcio, assicurando la copertura totale dell'evento. Quattro incontri al giorno trasmessi in diretta e in esclusiva: alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20. Pre-partite, telecronache tv e dirette streaming, analisi nell’intervallo, commenti finale. Le squadre, le partite, i racconti e le curiosità delle 32 nazionali partecipanti. Tutte le 64 partite saranno trasmesse, in diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai con l'altissima definizione del 4K su RaiUno non solo sul satellite – attraverso il canale 210 di Tivusat – ma in modalità ibrida HbbTV tramite Smart Tv connesse a internet.

Nel dettaglio, 37 andranno in onda su RaiUno, 19 su RaiDue e 8 su Rai Sport Hd e in diretta streaming su Rainews.it e Rai Play. In particolare, quelle che si giocheranno in prima serata nella fase a gruppi e tutti gli incontri ad eliminazione diretta, dagli ottavi alla finale, saranno trasmesse sulla rete ammiraglia. RaiDue e Rai Sport Hd ospiteranno, invece, parte degli incontri della prima fase con la scelta di trasmissione su Rai Sport Hd per i match che si giocheranno in contemporanea. I telecronisti saranno Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Dario Di Gennaro e Alberto Rimedio, in compagnia delle voci tecniche di Lele Adani, Antonio Di Gennaro, Claudio Marchisio e Sebino Nela. Quattro gli inviati: Alessandro Antinelli, Marco Lollobrigida, Simona Rolandi e Jacopo Volpi. Ecco il calendario completo.

Come seguire i mondiali in radio

Anche la radio, come sempre, ci racconterà l'evento. Rai RadioUno e RadioUno Sport racconteranno nel dettaglio l’intera manifestazione con Tutto il Mondiale minuto per minuto: i 64 incontri saranno trasmessi in diretta grazie a una squadra di otto radiocronisti e al commento tecnico di Fulvio Collovati, Beppe Dossena, Massimo Orlando, Sebino Nela e Katia Serra. In aggiunta, dal lunedì al venerdì, dopo il triplice fischio dell’ultima partita della giornata, dalle 22:05 alle 23:00, andrà in onda Torcida Mundial, che ripeterà la fortunata trasmissione Torcida RadioUno di quest'estate. Al microfono il caporedattore della redazione sportiva Filippo Corsini e Guido Ardone.

Quali app utilizzare per seguire i Mondiali

Ovviamente saranno in tanti a seguire Qatar 2022 con lo smartphone. Per soddisfare ogni specifica esigenza Google ha progettato una serie di funzionalità ma ci sono anche delle app che si possono scaricare dagli store online Android ed Apple.



Seguire i mondiali di calcio con Google

Per trovare tutte le informazioni che si desiderano su Qatar 2022, basta infatti digitare su Google la stringa "coppa del mondo" per accedere immediatamente alla sezione dedicata all’evento con il calendario con tutte le partite, gli orari, le classifiche dei gironi, i marcatori e tante altre informazioni utili per seguire l’evento e non perdersi nessun dettaglio.

Sarà anche possibile scegliere la propria squadra preferita e attivare le notifiche con tutte le news e i risultati su quella nazionale. Per ogni partita, inoltre, verranno mostrate in diretta tutte le statistiche, compresa la possibilità di vittoria aggiornata in tempo reale.Al termine di ogni match si potranno vedere le immagini dei goal da FIFA+ e dalle emittenti ufficiali dei diversi Paesi e sarà anche possibile giocare con altri tifosi in un gioco online.



RaiPlay

L'app ufficiale della Rai è il modo migliore per seguire in diretta streaming tutte le partite dei prossimi mondiali. Permetterà di seguire con l’app per smartphone e tablet tutti i match dell’evento, partendo dai gironi fino alla finale del prossimo 18 dicembre. Per guardare le partite in diretta è necessario effettuare il login sull’app registrando gratuitamente il proprio account.



FIFA+

È l'app ufficiale della Federazione mondiale del Football (disponibile sia per smartphone Android che Apple) e per Qatar 2022 offre agli appassionati una sezione dedicata all’evento con contenuti e interviste esclusive, con riassunti delle partite, statistiche e racconti legati ai mondiali degli anni precedenti.



Live Scores for World Cup 2022

È un'app completamente dedicata a Qatar 2022 con la possibilità di essere aggiornati in tempo reale sui risultati delle partite e una feature dedicata agli scommettitori che fornisce un’analisi storica dei match, con probabilità di vincita delle singole nazionali. L’applicazione è disponibile sia per il sistema operativo Android che per iOS.

Come rivedere le repliche delle partite

Non hai tempo per vedere tutte le partite in diretta? Nessun timore con RaiPlay puoi rivedere in streaming tutte le partite dei Mondiali, in tutta comodità quando vuoi. Come fare quindi per non perdersi nemmeno un minuto dell'evento sportivo dell'anno? Basterà utilizzare l'app di RaiPlay da smart Tv, smartphone o tablet. Tutto con la massima visibilità in digitale: oltre alle partite in diretta avrà anche una sezione dedicata all'on demand con repliche, highlights e interviste.