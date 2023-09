Il Napoli sfida la Lazio al Maradona: le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Napoli campione d'Italia ospita la Lazio nel posticipo serale della 3ª giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso alle ore 20.45 in diretta e in esclusiva su Dazn.

Il campionato parte subito con un big match, tra la prima e la seconda classificata della scorsa stagione. Gli azzurri sono partiti con due vittorie convincenti contro Frosinone e Sassuolo, e trascinato dai gol del bomber non sembra risentire fino al momento degli addii eccellenti di Kim e Spalletti. Partenza horror invece per i biancocelesti, fermi a zero punti dopo le inaspettate sconfitte contro Lecce e Genoa. Entrambe faranno di tutto per vincere: il Napoli per rispondere alla vittoria del Milan all'Olimpico contro la Roma, la Lazio per smuovere la classifica e non perdere ulteriore terreno.

Siamo ancora all’inizio del cammino ma è già tempo di big match



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ElbhbIq8nI — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 2, 2023

Nei 67 precedenti in Serie A giocati a Fuorigrotta, il Napoli conduce con un bilancio di 34 vittorie, 22 pareggi e 11 affermazioni laziali. La sfida più recente, disputata nella scorsa stagione, ha visto prevalere i biancocelesti per 0-1 con rete vincente di Vecino.

Le ultime dai campi

Nei partenopei può tornare dal primo minuto Kvaratskhelia nel tridente d'attacco con Osimhen e Politano (in pole nel ballottaggio con Raspadori). Regista a centrocampo sarà Lobotka, affiancato da Anguissa e Zielinski. Centrali difensivi Juan Jesus e Rrahmani, terzini agiranno Di Lorenzo e Olivera. Tra i pali Meret, acciaccato Gollini per un trauma contusivo alla mano destra. Va in panchina l'ultimo acquisto Lindstrom.

Nei biancocelesti da monitorare le condizioni di Vecino, affaticato. A centrocampo dovrebbe toccare ancora Kamada (in vantaggio sul neo arrivato Guendouzi) con Cataldi e Luis Alberto. Avanti Immobile con ai lati Felipe Anderson e Zaccagni. Pronto a subentrare Isaksen, in dubbio Pedro per un fastidio alla caviglia. Difesa con Romagnoli e Casale al centro, Lazzari a destra e Marusic a sinistra. Tra i pali Provedel.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Contini, Ostigard, Natan, Zanoli, Mario Rui, Elmas, Zerbin, Cajuste, Gaetano, lindstrom, Raspadori, Simeone. Allenatore: Rudi Garcia

Ballottaggi: Politano 60% - Raspadori 40%, Olivera 55% - Mario Rui 45%

Squalificati: -

Infortunati: -

In dubbio: -

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Casale, A. Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Mandas, Gila, Patric, Pellegrini, Hysaj, Vecino, Basic, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Castellanos, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

Ballottaggi: Casale 60% - Patric 40%, Lazzari 65% - Hysaj, Kamada 55% - Guendouzi 45%

Squalificati: -

Infortunati: -

In dubbio: Hysaj, Vecino, Pedro

Arbitro: Andrea Colombo (Como)

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da Dazn alle ore 20.45 e sarà visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al Tim Vision Box, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati a Sky e Dazn, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona Dazn (numero 214 piattaforma Sky), attivabile pagando un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento. La telecronaca della partita sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato da Riccardo Montolivo al commento tecnico.