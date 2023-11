"Non c’entrano i soldi": i retroscena di Cassano sulla Bobo Tv

A meno che non sia l'ennessima "cassanata" oppure uno scherzo prolungato architettato dai quattro protagonisti, è tutto vero: la Bobo Tv non vedrà più insieme il quartetto che l'ha resa celebre composto da Christian Vieri, Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. Proprio quest'ultimo ha deciso di vuotare il sacco e chiarire la vicenda dai contorni ancora poco chiari dopo l'annuncio del fondatore che due giorni fa ha dichiarato in diretta Twitch della creazione di un nuovo format ma con l'assenza dei tre storici compagni di viaggio.

Cosa ha detto Cassano

" I soldi non c'entrano niente, quelli li ho per tutta la vita", ha dichiarato l'ex calciatore nato a Bari a Valerio Staffelli che gli ha consegnato il Tapiro d'Oro. Questa sera, infatti, andrà in onda l'intervista integrale a Striscia la Notizia su Canale 5. Non sarebbero, quindi, questioni economiche ma c'è dell'altro, possibilmente ancora più grave trattandosi di amici. " La BoboTv è un progetto che abbiamo creato assieme, con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada" . Viene spontaneo immaginare, a questo punto, che nel gruppo ci fossero differenze di vedute alle quali evidentemente non si è trovato un accordo.

Cassano, però, grazie alla sua spontaneità permettere di leggere tra le righie delle sue successive dichiarazioni: Vieri, probabilmente, aveva un desidero di "comando" che può essere risultato indigesto a lui e agli altri due componenti. Alla domanda se volesse comandare, ha candidamente risposto " dovreste chiederlo a lui. Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli". E nessun altro, verrebbe da aggiungere, rendendo palese l'allusione al desiderio di protagonismo di Bobo. " Noi tre - riferendosi anche ad Adani e Ventola, ndr - avevamo un'idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque ", ha aggiunto Cassano, facendo così capire che Vieri volesse evidentemente inserire, in video o dietro le quinte, un'altra persona.