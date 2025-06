Parma, un 29enne in panchina: è il più giovane della storia

Ansa

Ascolta ora 00:00 00:00

Milan – Sondaggio per Moise Kean

Il Milan è in cerca di un centravanti e nella giornata di ieri avrebbe sondato anche Moise Kean. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 52 M €, valida dal 1 al 15 luglio ed è molto frato all'ambiebte viola, che l'ha completamente rilanciato dopo una stagione di siccità sotto porta. Allegri spinge però per averlo, e il club rossonero sta studiando l’inserimento di contropartite tecniche per abbassare l’esborso economico, dato che la cifra è considerata eccessiva.

Napoli – Jadon Sancho è più di un'idea

Il Napoli insiste su Jadon Sancho, esterno classe 2000 del Manchester United, appena tornato alla base dal Chelsea. Il giocatore sarebbe favorevole al trasferimento in Italia, e le parti stanno definendo la formula: operazione in prestito con riscatto o trasferimento definitivo, da concordare con il club inglese. Considerato anche il fatto che il contratto del giocatore va in scadenza nel 2026, i Red Devils potrebbero abbassare le loro pretese, scendendo ad una richiesta di 25 milioni di euro.

Parma – Ecco il nuovo allenatore: Carlos Cuesta

Il Parma prende tutti in contropiede e sceglie come nuovo tecnico Carlos Cuesta (29 anni), fino a ieri vice di Mikel Arteta all’Arsenal dal 2020. L’operazione prevede il via libera da parte dei Gunners e la nomina ufficiale imminente. Non appena l'accordo diventerà ufficiale, Cuesta diventerà il tecnico più giovane nella storia della Serie A.

Bologna – Andrea Pinamonti nel mirino

Il Bologna, dopo la fumata nera per Dzeko - che ha scelto Firenze - si è focalizzato su Andrea Pinamonti, reduce da una buona annata al Genoa (10 gol tra campionato e Coppa). Vincenzo Italiano lo ritiene perfetto per il suo progetto offensivo. Per il momento siamo di fronte ad un sondaggio ufficiale, ma è molto probabile che l'operazione prosegua sulla base di una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Dallinga, che non ha convinto appieno, potrebbe essere sacrificato per fargli spazio.

Verona -Diego Coppola ufficiale al Brighton

È ufficiale il trasferimento di Diego Coppola, difensore classe 2003 dell’Hellas Verona, al Brighton & Hove Albion.

Il centrale di difesa, che ha recentemente fatto il suo esordio in nazionale, passa agli inglesi a titolo definitivo per 11 milioni di euro. Coppola ha firmato un contratto quinquennale con i Seagulls: nella visione del club rappresenta un investimento a lungo termine.