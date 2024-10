Paulo Dybala, il nuovo protagonista dello spot del film "Venom: The Last Dance"

Ascolta ora 00:00 00:00

Oltre ad avere attori eccezionali come Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor e Juno Temple, essere stato scritto e diretto da Kelly Marcel, Venom: The Last Dance, il nuovo film Sony Pictures, dal 24 ottobre al cinema, ha un "cameo" d'eccezione, il calciatore Paulo Dybala protagonista dello spot per il lancio della pellicola.

La “Dybala Mask”

La celebre esultanza del campione argentino, la “Dybala Mask”, diventata quasi un gesto cult, è il leitmotiv di tutto lo spot dal titolo: Cosa si nasconde dietro la maschera? in cui il calciatore avvolto in una felpa nera con il cappuccio alzato, gira per le vie di Roma incrociando lo sguardo dei passanti. Nessuno parla, ma tutti, come rispondendo ad un segnalo, fanno il gesto della Dybala Mask.

Lo spot si conclude in una Roma dall'atmosfera cupa e misteriosa dove Dybala si toglie il cappuccio e svela il suo volto dicendo: " Noi siamo Venom ", prima di trasformarsi nel letale simbionte.

L'entusiamo del calciatore

“ Ho sempre amato l’universo Marvel, sono sempre stato un grande appassionato ed essere stato scelto per promuovere il film Venom: The Last Dance in Italia è davvero un sogno che si avvera — ha confessato Dybala — Spero di poter fare altre esperienze simili in futuro ”. Già nel 2018, c'era stata una collaborazione tra Sony Pictures Italia e la squadra di calcio della Roma, in occasione del primo film della saga; all'epoca però dietro la la telecamera c'erano Manolas, De Rossi e Totti.

Girato in maniera suggestiva, in un’atmosfera sospesa tra mondo reale e immaginario, lo spot evidenzia come alcune maschere sono fatte per nascondere l’identità e altre invece la rivelano e ne aumentano l’eco. Il gesto iconico di Dybala è infatti il simbolo con cui tutti lo conoscono e lo riconoscono. Ma qual’è il suo significato e cosa nasconde veramente quel gesto?

Il film

Diretto e co-scritto da Kelly Marcel, Venom: The Last Dance è il quinto film del Sony's Spider-Man Universe e chiude la trilogia cinematografica dedicata a Venom, iniziata con Venom nel 2018 e proseguita con Venom - La furia di Carnage (2021). La trama riprende dagli eventi di Spider-Man: No Way Home (2021), con Eddie Brock e Venom costretti a vivere in fuga mentre il governo americano li bracca.

Nel film le cose precipitano quando nuovi simbionti sbarcano sulla

Terra inviati dal loro creatore, Knull, in cerca di vendetta. Con la rete che si stringe intorno a loro, Eddie e Venom devono prendere una decisione cruciale, che segnerà per sempre e definitivamente il destino di entrambi.