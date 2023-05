"Pupazzo tra i pupazzi": Bonolis al veleno contro Skriniar

Una firma ricca ma indigesta: sarà anche il nome di battesimo, Milan, ma c'è qualcuno che di Skriniar non ha più un bel ricordo. La stagione del difensore nerazzurro è finita prima del previsto per un'operazione al rachide lombare ma si sarebbe comunque conclusa a giugno visto il contratto che lo legherà al Psg di Mbappé dalla prossima stagione. Al celebre tifoso nerazzurro Paolo Bonolis, però, questa scelta non è andata giù e lo ha dichiarato senza usare mezzi termini.

"Ingrato"

" Cosa penso di Skriniar? Ingrato, se vogliamo dare una definizione precisa", ha dichiarato il conduttore tv durante la trasmissione "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento, motivando le cause del comportamento da ingrato. " Se avesse voluto fare questo cambiamento di traiettoria di carriera bastava dirlo e invece non ha voluto farlo per andarsene a parametro zero e prendere uno stipendio più alto", ha aggiunto. Il grosso, però, deve ancora arrivare. Bonolis non perdona il voler andare a Parigi dove sarà sì riempito di soldi ma " un pupazzo tra i pupazzi e qui a Milano invece era un idolo ".

Le battute sul calciomercato

Chiuso l'amaro capitolo su Skriniar, ai microfoni di Gr Parlamento ha anche fatto il punto della situazione sull'Inter della prossima stagione con le perplessità a iniziare da Lukaku che " alle condizioni attuali non sarebbe male trattenerlo, ma come dice giustamente Marotta è da vedere cosa accadrà ". Il dirigente nerazzurro è molto stimato da Bonolis tant'é che lo definisce "un signore del mercato, un grandissimo dirigente che capisce di calcio". Da tifoso interista e vista la straordinaria stagione appena disputata, il celebre conduttore tv sogna Kvaratskhelia, " grandissimo calciatore, o Dybala. Noi dobbiamo sostituire Correa e un giocatore di quel tipo sarebbe perfetto, un giocatore che riesca a saltare l'uomo ", conclude.

Quel che accadrà si definirà tra pochi giorni: questa sera, intanto, c'è il superderby di ritorno Champions Inter-Milan: Inzaghi è favorito contro Pioli, grazie allo 0-2 maturato all'andata e stasera sarà supportato da uno stadio quasi interamente nerazzurro; il Milan, dal canto suo, ritrova Leao ma dovrà scalare una montagna per ribaltare quel punteggio in un momento decisamente no come dicono anche i numeri in campionato. Inter e Milan baseranno il loro mercato soprattutto in base a come andrà stasera anche se, per una delle due formazioni milanesi, ci sarà comunque la finalissima del 10 giugno a Istanbul.