La Fiorentina stende la Cremonese all'ultimo respiro: Kean regala la vittoria ai viola

La Fiorentina vince 1-0 scontro salvezza contro la Cremonese, valido per il 18° turno di Serie A. Nel primo tempo meglio i viola, vicini al gol al 13' con la traversa di Parisi. Proteste e polemiche per un rigore prima dato poi revocato alla Fiorentina dall'arbitro La Penna. Al 36' Baschirotto atterra Piccoli, ma il Var evidenzia un presunto fallo precedente dell'attaccante. Nella ripresa continua l'assedio della squadra di Vanoli. Quando il pareggio sembrava ormai cosa fatta, in pieno recupero è il neo-entrato Moise Kean a trovare la carambola in area, che regala i tre punti ai viola. Con questa vittoria la Fiorentina aggancia Pisa e Verona a 12 punti. La strada per la salvezza è sempre lunga ma non più impossibile.

La partita

Sono i viola a partire con grande determinazione. Al 7' ci prova Fagioli da fuori, respinge Audero. I viola insistono. Al 13' il lancio di Ranieri trova Parisi in area, che sfugge a Pezzella e colpisce di testa, centrando la traversa. La Cremonese abbassa le linee e fatica a ripartire. Al 36' Baschirotto stende in area Piccoli, La Penna assegna il rigore. Richiamato al Var, il direttore di gara lo revoca, tra le proteste dei viola, per un presunto fallo precedente dell'attaccante. Dopo questa decisione cresce il nervosismo in campo. In pieno recupero Gudmundsson si libera in area e va al tiro, Audero c'è. Dopo sei minuti di recupero il primo tempo finisce senza reti.

Si riparte con lo stesso copione: la Fiorentina fa la partita, la Cremonese si difende. Al 48' Gudmundsson serve Mandragora, che calcia in porta ma viene murato dalla difesa grigiorossa. Al 61' si vede la Cremonese. Vardy ruba palla a Ranieri e mette in mezzo un pallone insidioso, salva tutto Comuzzo. Primi cambi per Vanoli, entrano in campo Gosens e il nuovo acquisto Solomon per Ranieri e Parisi. I grigiorossi provano ad allentare la pressione mentre la Fiorentina prova il tutto per tutto nell'ultimo quarto d'ora. All'80' imbucata in area per Piccoli, che calcia a botta sicura trovando una grande chiusura in corner di Baschirotto. Poco dopo occasione per i grigiorossi. Punizione battuta da Vazquez, Sanabria trova la zampata, grande riflesso di De Gea. Al 92' si sblocca il match. Solomon crossa per Fortini, che colpisce di testa: la respinta corta di Audero finisce sui piedi di Audero per il più facile dei gol. Esplode il Franchi. La Viola conquista tre punti d'oro ed ora è in piena lotta per la salvezza.

Il tabellino

FIORENTINA (3-5-2) - De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri (66' Gosens); Dodò, Mandragora (85' Nicolussi Caviglia), Fagioli, Ndour (79' Fortini), Parisi (67' Solomon); Gudmundsson (85' Kean), Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli

CREMONESE (3-5-2) - Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero (76' Zerbin), Bondo (29' Grassi), Vandeputte (59' Vazquez), Pezzella; Vardy (77' Moumbagna), Bonazzoli (78' Sanabria). Allenatore: Davide Nicola

Marcatori: Kean (F) 92'

Ammoniti: Bondo (C), Payero (C), Dodò (F)

Arbitro: Federico La Penna (Roma 1)