Serie A, F1, MotoGp, le sfide imperdibili al ritorno delle vacanze: ecco cosa ci aspetta

Dopo il fatidico giorno di Ferragosto l'estate degli italiani si inclina pericolosamente verso la fine inevitabile delle vacanze, ma per tutti gli appassionati di sport ci sono degli eventi così attesi ed emozionanti da essere in grado di addolcire le giornate, rendendo questo periodo di transizione più frizzante. Dunque, vediamo quali sono gli appuntamenti sportivi e le sfide che nessuno deve assolutamente perdersi.

MotoGP e Superbike scaldano i motori

Partiamo subito con la MotoGp che arriva a Spielberg, in Austria, nel weekend del 18-20 agosto. Dopo Silverstone, riparte la caccia a Pecco Bagnaia e alla sua Ducati, con Jorge Martin e Marco Bezzecchi, primi agguerriti inseguitori che faranno di tutto per rendere la vita difficile all'attuale campione del mondo. Facile pensare che in Stiria possa esserci un ennesimo assolo delle Desmosedici, vista la tradizione positiva della moto italiana su questo asfalto, ma siamo disposti a credere a delle sorprese. Successivamente la carovana del Motomondiale si sposterà prima in Catalogna, per correre sul tracciato del Montmelo vicino a Barcellona nel weekend 1-3 settembre, dove la batteria iberica cercherà di guadagnarsi la copertina a discapito dei tanti italiani protagonisti di questa mirabolante stagione, poi sarà tempo della rivicita a Misano Adriatico per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini (8-10 settembre).

Anche in Superbike la Ducati detta legge con Alvaro Bautista, campione in carica, ma in questa specialità gli inseguitori non guidano la stessa moto del capofila, infatti Razgatioglu e Rea sono gli alfieri - rispettivamente - di Yamaha e Kawasaki, nonché gli unici in grado di tenere aperto il discorso iridato. Per gli amanti delle "derivate di serie", i prossimi appuntamenti sono Magny Cours (Francia) tra il 9 e il 10 settembre, e Aragon (Spagna) nel weekend del 23-24 settembre.

MotoGp Austria 18-20 agosto

MotoGp Catalogna 1-3 settembre

MotoGp San Marino 8-10 settembre

Superbike Magny Cours 9-10 settembre

Superbike Aragon 23-24 settembre

Tutti contro Max Verstappen

La Formula 1 riprende la sua corsa dopo una lunga pausa nel weekend del 25-27 agosto, facendo tappa a Zandvoort in Olanda, nel fortino del campione del mondo in carica, Max Verstappen. Il pilota della Red Bull è il grande e unico dominatore incontrastato di questa stagione e nel grand prix di casa cercherà di strapazzare tutta la sua concorrenza per regalare la massima gioia ai suoi scatenati tifosi che lo seguono in massa in ogni parte del globo. Tutti gli altri sono avvisati: Verstappen è pronto a lasciare soltanto le briciole ai vari Perez, Hamilton e Leclerc. Per un settembre carico di passione non poteva mancare il "tempio della velocità", la casa dei Tifosi, Monza. La marea rossa darà il suo instancabile supporto a una Ferrari che stenta, ma che proverà a salvare la faccia davanti ai suoi più fedeli supporter nel weekend 1-3 settembre. Mission impossible, ma gli sport a motore possono essere imprevedibili.

Fonte: Twitter (@redbullracing)

Il settembre del Circus sarà molto intenso, perché i dieci team di F1 si sfideranno ancora a Singapore (15-17 settembre) e infine a Suzuka, in Giappone, sullo scemare del mese in quello che è il trittico asiatico prima di fare le valigie verso l'America. Chissà se Verstappen sarà già campione del mondo in Sol Levante o se, per i suoi inseguitori, ci sarà ancora la matematica a supporto di qualche speranza di rimonta iridata.

F1 Zandvoort (Olanda) 25 - 27 agosto

F1 Monza (Italia) 1-3 settembre

F1 Singapore 15-17 settembre

F1 Suzuka (Giappone) 22- 24 settembre

Il calcio non dorme mai

Archiviata la Supercoppa Europea con la vittoria del Manchester City sul Siviglia dopo la lotteria dei calci di rigore, il calcio offre lo spettacolo delle finali della Coppa del Mondo femminile. Prima ci sarà la sfida per il terzo posto tra Svezia e Australia, poi sarà il turno di Spagna e Inghilterra che duelleranno per la posta in palio più ricca nella finalissima di Sydney. Fari puntati su questi due match nel weekend 19-20 agosto.

Anche la Serie A si rimette in marcia con tante novità e altrettante squadre vogliose di scucire lo scudetto dal petto del Napoli. Gli azzurri di Rudi Garcia apriranno le danze del nuovo torneo nel match del 19 agosto alle 18.30 contro il neopromosso Frosinone, nella tana dei ciociari. In concomitanza con i campioni in carica, anche Empoli e Verona si daranno battaglia per i tre punti fondamentali per l'obiettivo salvezza di entrambi.

Campionato del mondo femminile, Finale terzo posto Svezia - Australia, 19 agosto

Campionato del mondo femminile, Finale Spagna - Inghilterra, 20 agosto

Prima giornata di Serie A 19-21 agosto

Vuelta ed Europei

Dopo un Tour de France che ha regalato uno spettacolo dal sapore antico grazie al duello emozionante tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, vinto dal primo con grande piglio, il ciclismo torna protagonista con un altro dei suoi grandi giri: la Vuelta di Spagna. Sulle strade iberiche ci saranno dei nomi grossi a contendersi la classifica generale, da Vingegaard a Roglic, passando per Evenepoel. Non ci saranno ordini di sorta, tutti correranno per l'agognata maglia rossa da sfoggiare a Madrid. A settembre ci saranno anche i Campionati Europei che si correranno in Olanda, con favoriti assoluti Demare e Jakobsen, mentre la speranza azzurra è tutta nelle gambe di Dainese.

Vuelta 26 agosto-17 settembre

Campionati Europei di Ciclismo (Olanda) 20-24 settembre

Le altre sfide imperdibili

Il finire dell'estate ci serberà altre sfide epiche dal tennis alla pallavolo, passando per il World Rally Championship e la Coppa del Mondo di Rugby che si disputerà in Francia. Di seguito un breve elenco degli appuntamenti da non mancare per nessun motivo: