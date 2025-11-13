"Tornerò ad allenare molto presto", l'annuncio di Zidane: su quale panchina siederà l'ex Pallone d'Oro

A distanza di 4 anni dal suo addio al Real Madrid, Zinedine Zidane è pronto a rimettersi in gioco: è lo stesso ex Pallone d'Oro ad annunciarlo a margine di una partita di beneficenza organizzata dall'associazione "Un sourire, une espoir pour la vie" (Un sorriso, una speranza per la vita) presso lo Stade Mayol di Tolone.

Il francese, vincitore con le "Merengues" di 2 campionati, 2 Supercoppe di Spagna, 3 Champions League, 2 Supercoppe Europee e 2 Mondiali per Club, non allena più dalla stagione 2020/2021, quando si concluse la sua seconda avventura sulla panchina del Real Madrid. Real che al momento resta, oltretutto, l'unica squadra da lui allenata in carriera, dal momento che Zidane, dopo l'esperienza nel Castilla e come vice tecnico del team principale, prese le redini dei Blancos per due stagioni, tra il 2016 e il 2018, e per ulteriori due a cavallo tra 2019 e 2021.

Nella serata di lunedì 10 novembre, Zizou ha partecipato a un evento benefico, pur non potendo scendere direttamente in campo per via di un infortunio, e ha rilasciato una breve ma significativa intervista a conclusione del match. La curiosità dei giornalisti francesi, ovviamente, si è concentrata sul futuro dell'ex calciatore della Juventus, che negli anni scorsi è stato sempre molto vago a riguardo.

Il suo nome è stato spesso associato a numerose squadre di livello, visto l'invidiabile palmarès, eppure si è trattato sempre e solo di voci di corridoio che non hanno mai avuto alcun seguito. Ora, invece, sembra proprio giunto il momento giusto per ritornare in panchina, e lo stesso Zidane non ne ha fatto mistero nel corso di una chiacchierata con l'emittente radiofonica francese RMC.

"Tornerò ad allenare e ciò accadrà molto presto" , ha rivelato Zizou senza troppi giri di parole e con un sorriso sornione. Sembrano esserci pochi dubbi su quale sarà la destinazione dell'ex allenatore del Real Madrid, dal momento che, come da lui annunciato con grande anticipo, Didier Deschamps lascerà la panchina della nazionale francese dopo la conclusione dei Mondiali del 2026, mettendo fine a un'esperienza lunga ben 14 anni.

Zinedine Zidane è quindi il principale candidato a prendere il suo posto, diventando quindi il nuovo commissario tecnico dei "Les Bleus". A quanto pare, invece, Deschamps potrebbe sostituire Sergio Conceiçao alla guida dell'Al-Ittihad, puntando a una remunerativa esperienza da allenatore in Arabia Saudita.