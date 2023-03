Zaccheroni sta meglio, sciolta la prognosi: 60 giorni, poi la riabilitazione

Arrivano buone notizie circa il quadro clinico dell'ex allenatore Alberto Zaccheroni. Il personale sanitario del reparto di medicina riabilitativa del Marconi di Cesenatico, facente parte del polo ospedaliero Bufalini di Cesena, ha finalmente sciolto la prognosi sulle sue condizioni di salute.

Zac, che il prossimo sabato 1 aprile compirà 70 anni, dovrà aspettare almeno altri 60 giorni prima di intraprendere un duro percorso di riabilitazione, circondato dalle amorevoli cure della moglie Fulvia Fiorini e del figlio Luca con la compagna Clara.

L'incidente

L'ex commissario tecnico della nazionale di calcio del Giappone aveva avuto un incidente all'interno della propria abitazione sita in via Leonardo Da Vinci durante il tardo pomeriggio dello scorso venerdì 10 febbraio.

Mentre si trovava in casa con la moglie e la compagna del figlio, l'uomo era caduto a terra, sbattendo violentemente la testa. Ingnote le cause della rovinosa caduta, anche se in seguito si è parlato di un leggero malore precedente all'incidente domestico.

Soccorso dalle due donne, che lo avevano trovato privo di sensi vicino a una rampa di scale, Zaccheroni era poi trasportato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena.

La situazione era apparsa subito grave a causa del serio trauma cranico riportato. Al Bufalini, l'ex commissario tecnico era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico finalizzato a ridurre l'ematoma. Poi, lo scorso 9 marzo, a seguito di un miglioramento, era stato disposto il trasferimento dalla Rianimazione del Bufalini al reparto di Riabilitazione dell'ospedale Marconi di Cesenatico. La prognosi era comunque rimasta riservata.

Malgrado la riservatezza dovuta e l'assenza di bollettini ufficiali, dall'ospedale non sono mancati aggiornamenti sullo stato di salute di Zaccheroni.

Arrivano le buone notizie

Dopo lunghi giorni di angoscia per le condizioni dell'ex allenatore di Meldola, cominciano ad arrivare le prime buone notizie da parte del personale sanitario che lo sta assistendo. I medici del reparto di medicina riabilitativo hanno infatti deciso di sciogliere la prognosi e di fornire qualche dettaglio circa il quadro clinico di Zaccheroni.

Si parla, quindi, di una prognosi di 60 giorni, a cui seguirà un doveroso percorso riabilitativo finalizzato a recuperare ogni funzionalità. Secondo quanto riferito dal Corriere Romagna, Zac ha già cominciato con qualche esercizio di riabilitazione, seguito e supportato dai suoi affetti, che non lo hanno mai abbandonato.