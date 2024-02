Come cambiare vita e guardaroba con i consigli dell'esperta

Volete cambiare vita? Certo, l'importante è usare la testa, la creatività, l'inventiva ed essere dotati di una buona dose di coraggio, magari anche di un pizzico di follia. Comunque, anche avere il guardaroba adeguato per compiere il grande (o piccolo) passo che sia, ha il suo peso. Per cui se siete in procinto di fare nuove esperienze o siete curiose (o curiosi) di quali siano gli outfit adeguati a certe situazioni, da questa sera potete seguire Un'altra me, in seconda serata su La5, canale della piattaforma Mediaset. Si tratta di un factual in sei appuntamenti condotto da Carla Gozzi (nella foto), affermata style coach e conduttrice di Ma come ti vesti?!. Ad alcune donne che stanno cambiando vita, per forza o per desiderio, dà consigli su come rinnovare il proprio armadio senza spendere cifre folli. Il cambio di marcia è legato a esperienze diverse: una transizione di genere, un cambiamento professionale, diventare genitori, un nuovo stile di vita. Carla Gozzi incontra ciascuna protagonista per farsi raccontare la sua quotidianità e guidarla a un rinnovamento che parte dall'abbigliamento, ma è anche di più. Per loro, il nuovo capitolo passa attraverso un'esperienza significativa. Come per Raffaella, donna con problemi di obesità che dalla Puglia si trasferisce a Milano inseguendo il sogno di aprire un salone di parrucchiera: scesa da 150 a 70 chili, ha bisogno di un guardaroba nuovo. O come per Martina che ha lasciato il lavoro nell'ambito pubblicitario a Milano per trasferirsi in campagna e dunque le servono abiti ben diversi.