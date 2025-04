Can Yaman fa "Il Turco" che diventa un Robin Hood

Ascolta ora 00:00 00:00

L'attesa delle fan che impazziscono per lui, terminerà la settimana prossima: Can Yaman (foto) tornerà su Canale 5 martedì 8 aprile e il martedì successivo. Nei panni di un soldato ottomano è pronto a far brillare gli occhi delle spettatrici: dopo vari rinvii per ragioni di palinsesto, la miniserie Il Turco promette di essere un evento. Dieci minuti del kolossal saranno in anteprima da domani su Mediaset Infinity. E Yaman, alle prese con una focosa storia d'amore e nel contempo impegnato in lotte e combattimenti spettacolari, non deluderà. Già amatissimo in Italia come protagonista di soap dell'ormai ricco filone turco come Daydreamer - Le ali del sogno e in quelle italiane come Viola come il mare, ora è impegnato in un ruolo più complesso, il primo in una serie in lingua inglese.

«Quando ho letto la sceneggiatura - ha raccontato - mi sono davvero emozionato. Il progetto mi piaceva perché totalmente internazionale, anche se il set è stato fisicamente molto impegnativo». La miniserie è ispirata al romanzo El Turco di Orhan Yeniaras e si colloca nel genere storico-drammatico. L'attore trapiantato in Italia (e che vedremo anche in Sandokan) interpreta Hasan Balaban, un ufficiale d'élite dell'esercito dell'Impero Ottomano, impegnato nella battaglia di Vienna del 1683. Dopo la sconfitta, viene condannato a morte. Riesce a fuggire, sebbene gravemente ferito, e trova riparo a Moena, in Val di Fassa. Nel paesino delle Dolomiti viene curato da Gloria, interpretata da Greta Ferro, all'inizio molto diffidente verso lo straniero. Hasan, però, riuscirà a stabilire un'intesa e a fare breccia nel suo cuore. A Moena il giannizzero non riceve solo le sue cure amorevoli, ma viene accolto bene anche dal resto degli abitanti. Si sente talmente a casa da voler aiutare la popolazione a ribellarsi ai feudatari che strozzano il popolo con le tasse.

Insomma, la serie - diretta da Uluç Bayraktar e prodotta dalla società Ay Yapim - ha tutti gli ingredienti per appassionare il pubblico femminile. Non solo azione, intrigo politico e romanticismo, ma anche dilemmi morali e scelte difficili.