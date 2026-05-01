Le canzoni dei Ciappter per i ragazzi di Crans

Un teatro canzone alla Gaber, con l'ironia sottile che si fa spazio per divertire e far pensare. "Cantare meglio che lavorare", lunedì alle 21 all'Elfo Puccini, ha una finalità importante: raccogliere fondi per i ragazzi del liceo Virgilio, vittime dell'incendio di Capodanno a Cras Montana. Lo spettacolo è realizzato dai "Ciappter Ileven", gruppo musicale formato da tre giornalisti del "Sole 24 Ore" (Stefano Elli, Marco lo Conte e Mauro Meazza) insieme ai musicisti Filippo Bentivoglio, Mattia Bertani, Alessandro Esposti, Marco Angeloni. Il nome del gruppo si pronuncia in milanese, ("lo siamo tutti" ha spiegato Bentivoglio) ma rimanda all'undicesimo capitolo della Costituzione americana, quello dedicato alla procedura di bancarotta proprio perchè il genere musicale è "Pop economico-tributario (con venature giuslavoristiche)". Chiarisce Bentivoglio: "Vogliamo diffondere un po' di educazione e di consapevolezza finanziaria, utili per evitare il Serpente Corallo: ovvero la piccola o grande fregatura che può morderci i risparmi. Il Serpente Corallo è diventato poi un programma in onda su Radio24".

Il gruppo si esibisce ad ogni occasione con una finalità benefica, lunedì i costi dei biglietti finanzieranno direttamente l'associazione dei familiari del Virgilio (https://bit.ly/48YYGXs). Sei i giovani italiani morti nel rogo, oltre ai 34 di altri Paesi, un centinaio i feriti, alcuni in gravi condizioni e tutt'ora ricoverati, fra questi i quattro compagni della stessa classe di liceo delle Scienze Umane al Virgilio.

"Cercheremo di far divertire il pubblico per un'ora e mezza - promette Bentivoglio - Le canzoni sono scritte da noi (abbiamo pubblicato anche tre cd) fra un brano e l'altro ci sono parti recitate. I temi spazieranno dagli algoritmi, ai consulenti, al traffico in tangenziale agli amori da ufficio, faremo sorridere con le canzoni napoletane che hanno sempre un avverbio o con "la gran ambitión", locuzioni spagnole e ritmo messicano, dedicata al sogno della pensione. Non mancheranno riferimenti all'attualità, a Trump visto come un uomo delle caverne o a come usiamo i social, c'è una vena introspettiva e una romantica. E il serpente corallo è anche una stoccata alle persone non gradite".

I Ciappter Ileven si presentano così: "Senza gruppo certe intuizioni resterebbero intuizioni, certe idee resterebbero idee. Un gruppo è un gruppo perché insieme si ha la forza e la determinazione di plasmare le intuizioni e le idee e farne cose. Possibilmente belle"