La carne sublime di Salt Bae tra selfie, lusso e prezzi record

I suoi occhiali da sole tondi indossati anche di notte e i baffetti da filibustiere sono inconfondibili. Il suo modo di condire la carne, facendo cadere il sale dall'alto del braccio piegato, è diventato iconico e gli è valso anche il nome con cui è famoso nel mondo: Salt Bae, ovvero "il sale prima di tutto". Ora Nusret Gökçe è arrivato a Milano con il primo locale italiano della sua catena Nusr-Et ha aperto presso Casa Brera, a Luxury Collection Hotel.

Nusr-Et sta spopolando sui canali social e sta facendo parlare per i prezzi consistenti, ciò che fa dimenticare che stiamo parlando di un locale in cui si mangia una materia prima di altissimo livello trattata e cotta benissimo. Ho provato il Mamma mia, un manzo wagyu stagionato servito con una baguette che lo stesso Nusret spezza e porge con le mani, poi un il Nusr-Et Special, una bistecca con condimento al burro, e un Tenderloin Sirt dalla consistenza del burro, accompagnato da ottime patatine fritte, da un purè di patate e da spinaci cremosi. E per finire una fetta di baklava servito da una grande tortiera.

Certo, una Woww Steak di 400 grammi costa 150 e il Tomahawk con osso, un colosso da 1100 grammi, "pesa" 285 euro. Ma chi se lo può permettere sembra felice di mangiare una materia prima come a Milano raramente si è vista e stare nel posto giusto, magari riuscendo a postare un selfie con Salt Bae (il giorno della mia visita lui c'era). E volendo ci sono anche piatti accessibili come il Carpaccio di manzo, un ottimo burger e un Pollo alla griglia marinato con harissa e servito con cavolfiore.

Si beve bene, attingendo da una carta misurata ma con etichette blasonate con ricarichi non lievi. Il servizio è internazionale, si usa per lo più l'ingleselice.

Nusr-Et Steakhouse, piazzetta Maurilio Bossi 2. Tel. 02305435417. Aperto tutti i giorni dalle 19 alle 23