Catena di violenza sui treni: capotreno e macchinista aggrediti

È ancora violenza sui treni lombardi. Una nuova aggressione nei confronti del personale ferroviario, l'ultima di una lunga catena, ha visto come vittima lunedì un capo treno e un macchinista in servizio sul Treno 701 della linea Milano CadornaSeveso delle Nord.

I due operatori sono stati prima aggrediti verbalmente e poi picchiati da diverse persone nella stazione di Milano Bovisa: i due dipendenti di TreNord sono stati portati in ospedale dove sono stati medicati per le ferite guaribili in diversi giorni.

Solo una decina di giorni fa sul treno Mantova Milano, tra le stazioni di Bozzolo e Lodi, il capotreno è stato picchiato dopo aver chiesto il biglietto a un passeggero, che è poi fuggito. Il capotreno è stato soccorso alla stazione di Lodi e portato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni. La seconda aggressione è avvenuta sul treno Treviglio-Varese, all'altezza della stazione di Melzo. Stessa dinamica: il capotreno è stato aggredito da un passeggero sprovvisto di biglietto. Il dipendente è finito in ospedale.

"Osserviamo con preoccupazione il dilagare sempre maggiore di condizioni di emarginazione sociale che sempre più frequentemente sfocia in fenomeni violenti - scrivono le segreterie regionali dei sindacati -. I lavoratori hanno il diritto di operare in condizioni di sicurezza ed i cittadini devono poter usufruire di un servizio pubblico senza il timore di incorrere in episodi del genere. Questo ulteriore evento, che si pone in coda ad un lungo elenco, ci porta nuovamente a sottolineare l'importanza di un maggiore investimento da parte delle aziende per garantire la sicurezza dei lavoratori ed uno sforzo ulteriore da parte delle istituzioni per garantire presidi di pubblica sicurezza sempre più capilllari".

"Solidarietà agli operatori di Trenord aggrediti sul treno Milano CadornaSeveso e vicinanza a tutto il personale ferroviario impegnato ogni giorno a garantire il servizio ai cittadini" arriva dall'assessore regionale ai Trasporti Franco

Lucente. "Regione Lombardia è al fianco delle aziende del trasporto e delle Forze dell'ordine per rafforzare i presidi, la prevenzione e ogni misura utile a contrastare fenomeni di violenza sui convogli e nelle stazioni".