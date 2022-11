Orrore su Rebellin: travolto e ucciso dal camion, poi la fuga del pirata

Tragedia nel mondo del ciclismo. Davide Rebellin, 51 anni, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un camion. Il terribile incidente si è verificato a Montebello Vicentino, lungo la strada regionale 11, vicino al bar-ristoranta "La Padana". L'autista del camion che l'ha travolto si è allontanato dopo l'incidente.

Subito allertati i soccorsi, quando il 118 è arrivato sul posto purtroppo per Rebellin non c'era più nulla da fare. Forze dell'ordine sono impegnate per cercare di ricostruire nei minimi dettagli l'esatta dinamica dell'incidente mortale e per rintracciare il camionista.

Grande appassionato delle corse in bici, Rebellin fece l'esordio tra i professionisti nel 1992 con la GB-MG Maglificio, al fianco di big quali Franco Chioccioli, Franco Ballerini e Mario Cipollini. Due anni per affinare i trucchi del mestiere e poi, nel Giro d'Italia del 1996, la maglia rosa indossata per sei giorni di fila, dopo aver vinto una tappa. Ma è l'anno dopo, il 1997, quello della definitiva consacrazione, vincendo la Clásica San Sebastián e il Gran Premio di Svizzera. In seguito il successo alla Tirreno-Adriatico nel 2001 e il Gran Premio di Francoforte 2003. Nel 2004 l'apoteosi, con tre super vittorie: Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi.

Come il vino buono Rebellin migliorava inecchiando. Nel 2008, a 37 anni, conquistò la medaglia d'argento ai Giochi olimpici di Pechino nella prova in linea. E poco dopo arrivò quarto ai Mondiali, disputatisi a Varese. L'argento gli fu revocato l'anno successivo per doping, ma dopo sette anni il Tribunale di Padova gliela assegnò di nuovo. Rebellin ha continuato a correre fino a poche settimnane fa, ritirandosi ufficialmente lo scorso 16 ottobre, a 51 anni compiuti, dopo aver partecipato alla Veneto Classic

La tragica fine di Rebellin fa tornare alla mente i tanti incidenti sulle strade che hanno coinvolto i ciclisti. CInque anni fa, il 22 aprile 2017, mentre si stava allenando in vista del Giro d'Italia perse la vita Michele Scarponi. Fu travolto da un furgone nelle strade vicino a casa sua, a Filottrano, nelle Marche.

Il commosso ricordo di Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport e grande appassionata di ciclismo: "Davide Rebellin ha pagato tutto nella vita. Tanto. Troppo. Espressione di gentilezza, educazione, amore viscerale per la bici. Ti hanno scippato una medaglia, ti hanno rubato la vita. In ITalia si muore nell'indifferenza. Si muore in bicicletta. Un dolore grande".