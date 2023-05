Alain Delon, trovato morto il presunto figlio illegittimo Ari Boulogne. Aperta un'inchiesta

È mistero sulla morte di Ari Boulogne, 60 anni, figlio dell'ex rockstar Nico, con cui l'attore Alain Delon aveva avuto una breve relazione, da cui sarebbe nato il ragazzo, che non è però mai stato riconosciuto. Una storia complicata, che parte dalla morte della madre di Ari, la modella e attrice tedesca Nico, dalla vita decisamente movimentata. Nata come Christa Päffgen, era poi entrata nella Factory di Andy Warhol a New York e diventata rockstar, prima con i Velvet Underground di Lou Reed e poi come solista. La donna era morta nel 1988 in un incidente in bicicletta ad Ibiza.

Nato nel 1962 a Neuilly in Francia, Ari era stato cresciuto dalla madre di Alain Delon, Edith, che lo aveva adottato con il suo secondo marito Paul Boulogne, dal quale il ragazzo aveva poi preso il cognome. Emiplegico (aveva un lato del corpo paralizzato, ndr) e con grandi problemi di salute, aveva fatto di tutto per essere riconosciuto dall'attore. Impressionante la somiglianza tra i due, ma nonostante questo il tribunale a cui si era più volte rivolto aveva rigettato la sua richiesta, dichiarandosi incompetente, in quanto Delon non risiedeva in Francia ma a Ginevra, in Svizzera.

Delon in ogni caso ha sempre negato la paternità prendendo le distanze dalle richieste del ragazzo. A rompere questo velo, Anthony Delon, uno dei figli riconosciuti dell'attore che alla notizia della morte dell'uomo ha postato sulla sua pagina Instagram un messaggio commovente: “ Riposa in pace Ari. Un destino tragico. Tristezza. Un pensiero per i suoi due figli ”, sottolineando quindi la vicinanza, forse troppo chiara a tutti tranne che al presunto padre.

Fotografo nella vita, Ari nonostante i problemi di salute aveva avuto due figli, Charles, classe 1999, e Blanche, nata nel 2006. Secondo quanto riferito dal quotidiano francese Le Parisien che ha raccolto alcune dichiarazioni della polizia, il corpo di Ari è stato trovato dopo che, alle 4 del mattino, una donna ha chiamato i soccorsi denunciando la scoperta di un corpo in avanzato stato di decomposizione in un appartamento del 15° arrondissement di Parigi.

Una vita tormentata quella di Ari, fatta di abusi di alcool e droga e profonde depressioni, dovute forse, secondo alcuni amici, dall'eterno rifiuto del padre di riconoscerlo e dargli il suo cognome. Tragico fu un racconto che lui stesso fece al quotidiano Libération parlando del presunto padre: " L'ho incontrato alcune volte a casa di Edith , - la madre di Delon che lo aveva adottato - l'ho riportato alla stazione con la mia macchina. Lui fu lapidario. Mi dava delle pacche sulla spalla mentre mi diceva: ''Sei mio amico, ma ti dirò una cosa: non hai i miei occhi, e i miei capelli. Non sei mio figlio e non lo sarai mai. Ho fatto sesso con tua madre una sola volta '. L'uomo aveva anche scritto una biografia: L'amore non dimentica mai, in cui raccontava per l'ennesima volta la sua tragica storia.

Sulla morte di Ari è stata aperta un'inchiesta e, come scrive Le Parisien, la polizia ha fermato la compagna 58enne con l'accusa di "omessa assistenza a persona in pericolo". Una misura cautelativa presa, a quanto si apprende, per chiarire le circostanze nelle quali è avvenuto il decesso di un soggetto che, al di là dei problemi psicologici, era paralizzato a metà.