Biancaneve, ora anche la "parrucca" è al centro delle polemiche

Non accennano a placarsi le polemiche intorno al live action di Biancaneve, il nuovo lungometraggio di casa Disney che è stato accusato di aver snaturato la fiaba originale, di aver voluto accontentare gli schieramenti del politicamente corretto e woke ed è stata al centro anche di numerose proteste pro-Palestina, al punto che la Disney si è vista costretta a blindare le attività di stampa e promozione per non correre il rischio di incontrare ulteriori polemiche. Su RottenTomatoes, il sito aggregatore di recensioni di settore, il film ha solo un 42% di gradimento da parte della critica professionista, dimostrando che alcune preoccupazioni mosse al film anche prima della sua effettiva uscita in sala avevano una base solita. L'arrivo al cinema di Biancaneve, con parte del pubblico che tutto sommato si è lasciata intrattenere da una rilettura politica della fiaba sulla principessa dalla "pelle bianca come la neve", non ha però messo un freno all'odio che il lungometraggio continua a collezionare. Ora al centro delle polemiche ci sarebbe l'acconciatura che l'attrice Rachel Zegler sfoggia nel film per somigliare di più alla sua controparte animata.

Secondo alcuni utenti di Reddit, infatti, l'acconciatura non sarebbe altro che una parrucca mal fatta che non riesce a restituire l'eleganza e la bellezza di una principessa classica come Biancaneve. Proprio come la computer grafica utilizzata per realizzare i nani, che è stata attaccata duramente da chiunque, anche l'acconciatura è stata accusata di essere mediocre, fatta quasi con sufficienza. Su Reddit gli utenti si sono sbizzarriti, sottolineando la somiglianza dell'acconciatura di Rachel Zegler con quella di personaggi al limite del trash. L'attrice è stata infatti paragonata a Lord Farquad di Shrek, il basso antagonista che sogna di diventare re sposando la principessa Fiona, o al cattivo e sadico assassino interpretato da Javier Bardem in Non è un paese per vecchi. Tra i commenti si legge che l'acconciatura di Biancaneve è "probabilmente una delle peggiori situazioni che abbia visto recentemente in un film". Oppure c'è chi scrive: "uno potrebbe pensare che con un budget di 250 milioni di dollari di budget avrebbero potuto permettersi un miglior dipartimento di costumi, trucco e parrucco".

Come riporta Yahoo Entertainment, però, quella che indossa Rachel Zegler non sarebbe affatto una parrucca. L'attrice starebbe sfoggiando i suoi capelli veri, tagliati appositamente per il ruolo di Biancaneve. Secondo altri fan, tuttavia, la scelta di avere un brutto taglio di capelli sarebbe legata a una necessità narrativa: la Regina interpretata da Gal Gadot, infatti, taglia i capelli di Biancaneve per sminuirne e umiliarne la bellezza.

Ma neanche questo è bastato al popolo del web, che sembra più che mai determinato a mettere in mostra e a portare in superficie tutto ciò che continua a non funzionare nella pellicola che attualmente ha incassato circa 3.8 milioni , rimanendo al di sotto della media dei lungometraggi targati Disney.