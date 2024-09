Brad Pitt e George Clooney nei film da vedere a settembre

Ascolta ora 00:00 00:00

Come ogni mese e come già avvenuto anche con le serie tv, le piattaforme streaming arricchiscono il loro catalogo con nuovi film, nella speranza di andare incontro ai gusti del pubblico e, più in generale, degli abbonati che continuano a pagare l'iscrizione ai vari servizi on demand. L'arrivo di settembre, dunque, combacia con l'arrivo su Netflix, Prime Video e le altre piattaforme di lungometraggi che spaziano dal film d'autore al thriller, dai film d'azione a quelli ambientati nei mondi distopici. Ecco allora una piccola guida per scoprire quali sono i film da non perdersi assolutamente nel corso delle prossime settimane.

I film da recuperare su Netflix

Uglies

Tratto dal romanzo distopico di Scott Westerfeld dal titolo Brutti, Uglies è il film che arriverà su Netflix il prossimo 13 settembre e che sembra destinato soprattutto a un pubblico piuttosto giovane. La pellicola, che vede come protagonista la Joey King della trilogia di Kissing Booth e Bullet Train, è ambientata in un futuro in cui la bruttezza è stata debellata a favore di una bellezza diffusa ma che rischia di annullare l'unicità individuale, rendendo tutti uguali. Quando una ragazza si ribella all'intervento chirurgico che dovrebbe annullare i suoi difetti, l'equilibrio e il futuro della protagonista vengono messi in discussione.

His three daughter

Molto atteso su Netflix è anche il film His Three Daughters, disponibile a partire dal 20 settembre. La trama del film riguarda tre sorelle, dalle vite e dalle personalità molto diverse che si trovano "costrette" a vivere di nuovo insieme quando il padre gravemente malato richiede la loro assistenza e la loro vicinanza. In questo momento delicato e pieno di dolore le tre protagoniste cercheranno di rimettere insieme i pezzi del loro rapporto ormai rovinato, mentre cercano di tenersi occupate per non pensare all'imminente morte del genitore. Nel cast anche la Elizabeth Olsen di WandaVision e Doctor Strange nel multiverso della follia.

Quali sono i film da vedere su Prime Video?

Puppy Love

Per quanto riguarda i film in arrivo su Prime Video a settembre il primo consiglio è Puppy Love, commedia romantica disponibile dal 11 settembre. Nicole (Lucy Hale) e Max (Grant Gustin) hanno provato a uscire insieme ma il loro appuntamento si è trasformato ben presto in un incubo che ha convinto entrambi a non rivedersi mai più. Tuttavia il destino ha in serbo altro per i due protagonisti: i loro due cani si sono infatti innamorati e ora che i cuccioli sono in arrivo, come in un retelling de La Carica dei 101, sia Nicole che Max devono prendersi le loro responsabilità, anche se questo significa continuare a frequentarsi.

Hounds of war

Il 15 settembre su Prime arriva anche Hounds of war, un action thriller che di sicuro farà gola a tutti quegli spettatori che amano i lungometraggi dal ritmo serrato. Protagonista della vicenda è un mercenario, unico sopravvissuto a una trappola che è costata la vita a tutti i suoi compagni e amici, la compagnia nota con il nome di Hounds. Incapace di lasciar correre, il protagonista farà di tutto per vendicare la morte dei suoi commilitoni. Nel cast Frank Grillo, ormai esperto nell'interpretazione di personaggi grigi.

Killer Heat

Il 26 settembre è invece la volta di Killer Heat, un noir moderno ispirato a un racconto di Jo Nesbo che vede come protagonisti il Richard Madden di Game of Thrones e Joseph Gordon-Levitt. La storia ruota intorno a un investigatore che deve indagare sul presunto omicidio di un magnate sull'isola di Creta, in Grecia. La cognata della vittima, infatti, non crede che la morte sia stata accidentale, come invece racconta la polizia, e aiuterà l'investigatore a fare luce sull'intera e torbida vicenda. Quale sarà davvero la verità?

I film Apple

Wolfs

Appena presentato in anteprima mondiale alla 81° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Wolfs è il film di Jon Watts prodotto proprio da Apple TV+ che riunisce George Clooney e Brad Pitt, che avevano già mostrato la loro forte alchimia e la loro amicizia nella saga di Ocean's Eleven. Il film, definito in gergo un buddies movie - incentrato cioè sull'amicizia tra due protagonisti maschili - racconta la storia di due "lupi solitari" che per lavoro risolvono le situazioni più incresciose. Il lungometraggio si apre con una donna che si trova coinvolta in una morte accidentale e chiede aiuto a un esperto (Clooney) affinché faccia sparire il cadavere. Tuttavia la padrona dell'hotel in cui si è svolto il "misfatto" preferisce che ad occuparsi del caso sia il suo, di esperto (Pitt).

I due, che già si conoscono e hanno dei trascorsi non proprio piacevoli, si troveranno costretti a lavorare insieme e la loro notte è destinata a peggiorare quando si renderanno conto che il "cadavere" non è affatto morto e che, soprattutto, è invischiato con uno strano e pericoloso affare di droga. L'appuntamento con Wolfs è per il 27 settembre.