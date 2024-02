Le commedie romantiche da vedere a San Valentino

Nonostante siano sempre state bistrattate dai cinefili più snob, le commedie romantiche rappresentano uno dei generi più amati dagli spettatori di tutto il mondo. Pellicole come 27 volte in bianco, 10 cose che odio di te o anche i classici come Vacanze romane o Insieme a Parigi, non hanno mai smesso di irretire il pubblico. Le commedie romantiche continuano ad essere tra le pellicole che vengono prodotte con maggior frequenza, come dimostrano ad esempio i film di Netflix Non è romantico o Tutte le volte che ho scritto ti amo. Ecco allora che, in occasione della giornata di San Valentino, vi consigliamo alcuni titoli da non perdere.

Le commedie romantiche da vedere almeno una volta nella vita

Le migliori commedie romantiche da vedere a San Valentino al cinema:

Tutti tranne te

Dopo una campagna pubblicitaria che ha usato molto anche i social media per arrivare a un bacino d'utenza molto vasta, Tutti tranne te è arrivato al cinema, registrando incassi da capogiro. Protagonisti della vicenda sono Bea (la Sydney Sweeney di Euphoria) e Ben (Glen Powell, visto recentemente in Top Gun: Maverick) che, dopo una giornata e una notte insieme capiscono di aver trovato forse quell'unica persona che potrebbe farli ricredere sull'amore. Tuttavia, a causa di un'incomprensione, i due si lasciano in modo tutt'altro che civile. Sei mesi dopo, però, sono costretti a incontrarsi di nuovo, dal momento che la sorella di lei è in procinto di sposare la migliore amica di lui. Costretti a coesistere durante il weekend delle nozze in Australia, Ben e Bea stringono un patto: fingere di stare insieme per liberarsi dell'ex di lei (il Darren Barnet di Non ho mai) e far ingelosire la ex di lui. Tuttavia, fingere di essere fidanzati porterà i due protagonisti a interrogarsi su quelli che sono i loro veri sentimenti. La pellicola diretta di Will Gluck porta in scena quello che, in ambito letterario, è oggi riconosciuto con l'etichetta di fake dating, che indica proprio una storia basata su due personaggi che concordano di fingere un fidanzamento per ottenere qualcosa, salvo poi scoprire di essere davvero innamorati.

I grandi classici

Accadde una notte

Quando si parla di commedia romantica si dovrebbe parlare anche della cosiddetta screwball comedy, che potrebbe essere definita come la commedia romantica brillante, sorretta dalle personalità dei personaggi, che spesso sono eccentriche, sopra le righe, fuori dallo status quo. Per convenzione culturale, l'inizio di questo genere specifico viene fatto coincidere con l'uscita nel 1934 di Frank Capra, Accadde una notte. Nonostante sia uscito quasi un secolo fa, il film con Clark Gable e Claudette Colbert è ancora una delle migliori commedie romantiche che valgono il tempo di una visione. La Colbert interpreta una ragazza ricca e viziata che decide di scappare di casa per sposare un Don Giovanni che suo padre non approva. Durante il viaggio la ragazza incontra un giornalista (Gable), rimasto senza lavoro e alla ricerca di un'esclusiva che possa portarlo di nuovo alle prime pagine. I due stringono allora un accordo: lui la aiuterà a raggiungere l'amato a New York, mentre lei gli concederà in esclusiva la sua storia. Il viaggio si trasforma ben presto in una serie di disavventure che mostreranno le incomprensioni dei due protagonisti, ma anche il loro inevitabile avvicinamento. Accadde una notte è disponibile su RaiPlay.

Sabrina

Altro classico del genere è il film di Billy Wilder uscito nel 1954,Sabrina, che oggi è nel catalogo di Prime Video. La storia è quella di Sabrina (una sempre straordinaria Audrey Hepburn), la figlia di un autista che sogna di vivere una storia d'amore con David Larrabee (William Holden), il figlio minore della famiglia per cui lavora suo padre. Quest'ultimo, sempre più preoccupato per sua figlia, decide di mandarla a studiare cucina a Parigi. Un anno dopo Sabrina torna dalla capitale francese come una donna nuova: sicura di sé, elegante e sofisticata, che attira proprio le attenzioni di David. Quest'ultimo, però, è promesso sposo di una donna che dovrebbe portare molti benefici alla famiglia. Proprio per questo e per evitare che gli affari dei Larrabee colino a picco a causa della poca serietà di David, suo fratello maggiore Larry (Humphrey Bogart) decide di sedurre Sabrina e tenerla lontana da David. Naturalmente, però, le cose non andranno affatto come previsto.

Le commedie romantiche degli anni Novanta

Pretty Woman

Vivian (Julia Roberts) lavora come prostituta sulle strade di Los Angeles e cerca così di guadagnarsi da vivere. Tutto cambia quando una sera, mentre è al lavoro come al solito, incontra un ricco imprenditore (Richard Gere) che la "assume" per tutta la settimana, la fa alloggiare in un albergo lussuoso e la porta con sè a degli eventi a cui lui deve partecipare. Il contratto di affari tra i due, però, velocemente vira verso un sentimento più reale e inaspettato, che spaventa entrambi, che si trovano per la prima volta davanti a una situazione che non sanno come gestire o risolvere. Riscrittura moderna e brillante del mito di Cenerentola, Pretty Woman è uno di quei film che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. Il film è disponibile su Disney+.

Notting Hill

Sempre Julia Roberts è protagonista di un'altra commedia romantica che ha fatto scuola: Notting Hill. Nel film ambientato in territorio britannico, la Roberts interpreta Anna Scott, una famosa attrice di cinema che un giorno fa irruzione nella vita di un dolce e anonimo librario di Notting Hill, interpretato da Hugh Grant. I due non hanno praticamente nulla in comune, sembrano quasi non abitare nemmeno lo stesso modo: eppure l'amore trova sempre il modo di farsi strada e unire due persone che sembrano davvero destinate a trovare il lieto fine insieme. Tra incomprensioni, irruzioni di paparazzi, gelosie improvvise e un coinquilino tutt'altro che affidabile, Anna e Will dovranno trovare il modo per credere al loro amore, senza far subentrare la minaccia della paura. Notting Hill è disponibile su Netflix.

C'è posta per te

Uscito nel 1998 e remake del film Scrivimi Fermo Posta, C'è posta per te è il film che ha riunito Tom Hanks e Meg Ryan dopo Insonnia d'amore. Meg Ryan, che aveva già sancito il suo essere il volto delle commedie romantiche con Harry ti presento Sally, interpreta una libraia indipendente che è costretta a chiudere il suo negozio dopo che Joe Fox (Tom Hanks) ha aperto un colosso in franchise che sta divorando il mercato. Kathleen sta fallendo a livello lavorativo, però se non altro può fare affidamento su un amico digitale, con il quale si scrive lunghe e-mail. Un amico che non ha mai incontrato e di cui non sa niente. Un amico che, in realtà, è proprio quel Joe Fox che ora è costretta a odiare.

Le altre commedie romantiche (da riscoprire)

Qualcuno come te

Quando si parla di commedie romantiche brillanti post anni Duemila di solito si fa l'esempio dell'esilarante Il diario di Bridget Jones, ma ci sono altri titoli, magari meno conosciuti, che hanno saputo miscelare alla perfezione il lato romantico con quello eccentrico e, a tratti, assurdo. Uno di questi è Qualcuno come te, che vede come protagonisti Ashley Judd e Hugh Jackman. La prima è una donna delusa dalla fine del suo rapporto sentimentale con un uomo bugiardo e narcisista, che l'ha lasciata di punto in bianco, spingendola a creare, in modo anonimo, la teoria della mucca vecchia e della mucca nuova. Una teoria che ben presto esplode e diventa virale, mentre lei cerca di tenere insieme i pezzi della sua vita, anche grazie al supporto del suo coinquilino seduttore (Jackman). Il film è disponibile a pagamento su Prime Video.

Innamorati cronici

Sam (Matthew Broderick) e Maggie (ancora Meg Ryan) non si conoscono, vengono da parti diverse degli Stati Uniti e non hanno assolutamente nulla in comune. I due, però, si trovano a collaborare quando l'ex ragazza di lui (Kelly Preston) e l'ex fidanzato di lei (Tchely Karyo) iniziano una relazione. Ben determinati a farli lasciare - lui per riprendersi l'ex fidanzata, lei per distruggere l'uomo che le ha spezzato il cuore - i due protagonisti si trovano a vivere insieme in un palazzo fatiscente, con strumenti da spie e una determinazione che non lascia spazio a ripensamenti. Ma cosa succederebbe se, mentre cercano di recuperare le loro relazioni passate, i due finissero col rendersi conto di aver cominciato a provare qualcosa per i loro complici?