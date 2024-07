Da Eddie Murphy a Brad Pitt: i film in streaming da vedere a luglio

Il catalogo delle piattaforme streaming on demand si arricchisce, come ogni mese, di nuovi titoli che vanno ad arricchire un'offerta già di per sé vastissima. C'è da dire, però, che a differenza dei mesi passati, l'offerta cinematografica di luglio non è ricchissima. Su Apple TV+, ad esempio, non ci sono lungometraggi da segnalare, anche perché Apple è più concentrata sul lancio di Fly me to the moon, il nuovo film con Scarlett Johansson in uscita l'11 luglio. Sulle altre piattaforme invece ci sono film che val la pena vedere o recuperare. Ecco, allora, quali sono le principali novità streaming.

Le novità su Netflix

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F.

Dal 3 luglio su Netflix è disponibile il quarto capitolo di una saga cinematografica cult che vede come protagonista Eddie Murphy. A trent'anni di distanza dall'ultimo capitolo, intitolato Beverly Hills Cop III, il detective Axel Foley (Murphy) torna tra le strade trafficate di Beverly Hills, a Los Angeles. La sua routine cambia quando sua figlia viene messa in pericolo e Axel dovrà allearsi con vecchi amici (Judge Reinhold e Josh Ashton) e nuovi colleghi (Joseph Gordon-Levitt) per trovare i responsabili del complotto che potrebbe distruggere la sua esistenza.

Il mio amico immaginario

Per gli amanti del cinema d'animazione e del lavoro svolto in questi anni dallo Studio Ghibli, il 5 luglio fa il suo debutto Il mio amico immaginario, pellicola diretta dall'animatore che si occupò dello splendido La città incantata. La protagonista della storia è Amanda, una bambina che ha costruito con la forza della fantasia un amico immaginario, Rudger, con il quale passa il suo tempo e spartisce le sue avventure. Tuttavia, quando Rudger si trova da solo nella città degli amici immaginari, dove vivono coloro che sono stati dimenticati, il bambino comprende che c'è un complotto all'orizzonte e che deve fare tutto ciò che è in suo potere per salvare la sua migliore amica.

Babylon

Il 21 luglio su Netflix arriva anche Babylon, l'ultimo film diretto da Damien Chazelle che racconta il mondo del cinema descrivendolo come una sorta di girone infernale che divora i sogni di tutti coloro che sperano di avere successo. Tra i protagonisti di questo film escatologico ma assolutamente imperdibile ci sono Margot Robbie nei panni di una giovane attrice che vuole sfondare a ogni costo, e Brad Pitt, che invece interpreta un attore del cinema muto che si trova costretto a cambiare quando il sonoro fa irruzione a Hollywood.

I film da non perdere su Prime Video



Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente

Debutterà il 5 luglio nel catalogo streaming di Prime Video Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, pellicola tratta dall'omonimo romanzo di Suzanne Collins. Si tratta del prequel della saga cinematografica principale e si concentra su un giovanissimo Coriolanus Snow (il personaggio che, nei film già usciti, era interpretato dal compianto Donald Sutherland). Il film pone l'accento sulla creazione degli Hunger Games come evento televisivo, un reality show sulla morte, per punire e intrattenere insieme. Il giovane Coriolanus, la cui famigia è caduta in disgrazia, deve impegnarsi a vincere i giochi per poter avere l'occasione di scalare la società. A lui, però, vengono affidati gli sfortunati tributi del Distretto 12.

Arcadian

Diretto da Benjamin Brewer e interpretato da Nicolas Cage, Arcadian è il film che arriva su Prime Video a partire dal prossimo 12 luglio. La storia è quella di Paul che, insieme ai figli, vive in una fattoria particolarmente isolata, in un mondo sempre più alla deriva a causa dell'inquinamento perpetrato dall'uomo che ha portato al deficit delle risorse primarie. Ma non è l'inquinamento ciò che preoccupa Paul, in questa realtà post-apocalittica. A togliergli il sonno, infatti, è la consapevolezza che quando scende la notte, nell'immenso terreno che circonda la sua fattoria, si muove una creatura misteriosa e famelica.

My Spy - La città eterna

Il 18 luglio su Prime Video arriva il secondo capitolo di My Spy, che riunisce il cast originale del primo film. L'agente della CIA JJ (Dave Bautista) si riunisce con la figliastra di quattordici anni Sophie (Chloe Coleman) per salvare di nuovo il mondo da un'eventualità pericolosissima. Infatti c'è una minaccia che incombe sul Vaticano e sulla Città Eterna, che potrebbe essere il bersaglio di un attacco nucleare. Come se non bastasse, il coro della scuola di Sophie è un gita proprio in Italia, a Roma. JJ dovrà dunque fare tutto quanto in suo potere per evitare la tragedia.

Il ministero della guerra sporca

Le proposte di Prime Video si concludono il 25 luglio con l'uscita de Il ministero della guerra sporca, il nuovo film diretto da Guy Ritchie e tratto dal romanzo Churchill's Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII.

Il flm racconta le vicende della SOE, un'organizzazione spionistica creata nel 1940 per volere di Winston Churchill () per tenere sotto controllo l'avanzata nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Il cast del film include