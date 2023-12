Eddie Murphy è di nuovo Alex Foley in Beverly Hills Cop 4

Il film è un caposaldo della cinematografia americana che ha infiammato le platee nel corso degli anni ’80. Risale, infatti, al 1984 il primo film di Beverly Hills Cop in cui Eddie Murphy, nel ruolo di Alex Foley, ha scorrazzato tra le strade di Los Angeles, rincorrendo ladri e malfattori. Un film che, per l’epoca, è stato molto rivoluzionario dato che ha trovato successo proprio per quella sua miscela – ben congeniata – di crime, commedia e action. Di Beverly Hills Cop sono stati prodotti ben tre film, l’ultimo era del 1994, e nel corso del tempo non ha di certo perso il suo appeal. Oggi è al 63esimo posto tra i film comici più divertenti di sempre. Un mito vivente che, nel periodo in cui tutto torna di moda e tutto viene fruito in streaming, tornerà la prossima estate in una nuova veste. È stata lanciato il primo trailer del capitolo numero 4 di Beverly Hills Cop – presentato con il sottotitolo di Alex F. – che arriverà in estate su Netflix.

Una vera e propria full immersion in quei sfavillanti anni ’80, periodo d’oro per la cinematografia americana e un decennio mai dimenticato per quelle sue acconciature cotonate e quei vestiti sgargianti. E Eddie Murphy, nel suo nuovo film, porta tutto il meglio della saga crime di successo, presentando una nuova indagine sul filo del rasoio per Alex Foley, immerso ancora una volta tra le strade di una tentacolare Los Angeles sempre più insidiosa ma sempre splendida (nonostante tutto) e alla moda. Il video dura appena un minuto ma è abbastanza per capire fin dove si potrà spingere il film. Di fatti, Beverly Hills Cop potrebbe essere molto interessante e, per di più, potrebbe anche superare le aspettative. Al centro del racconto c’è, ovviamente, il detective Axel Foley che torna in servizio a Beverly Hills. Dopo che la vita di sua figlia viene minacciata, Foley si trova a collaborare con un nuovo partner (interpretato da Joseph Gordon-Levitt) e a incontrare i vecchi amici, come Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton) per indagare a fondo sulla vicenda e svelare di una cospirazione che si nasconde tra le schiere delle stesse forze dell’ordine. Creato e prodotto da Jerry Bruckheimer – onnipresente quando si tratta di film action -, Eddie Murphy oltre che protagonista è anche lui produttore insieme a Chad Oman. Mark Molloy è il regista per un debutto previsto solo su Netflix nell’estate 2024. Il film arriva proprio a 40 anni dal primo e celebre capitolo della serie.