Guadagnino, Delpero ed Isabella Rossellini: il nostro "tricolore" ai Golden Globe. Tutte le altre nomination

Helen Hoehne, presidente dei Golden Globe

Sono Vermiglio di Maura Delpero, Challengers di Luca Guadagnino e l’attrice Isabella Rossellini i candidati ufficiali per l'Italia ai Golden Globes 2025. Una grande emozione per il nostro Paese che ci auguriamo si trasformi in vittoria domenica 5 gennaio in diretta sulla CBS, quando verranno assegnati i "globi d'oro".

Vermiglio

È una grande soddisfazione è quella che sta regalando Vermiglio di Maura Delpero, che è riuscito a entrare nel sestetto finalista del Miglior film non in lingua inglese. Dopo il Leone d’Argento di Venezia, quello che è stato definito unanimamente un piccolo gioiello ambientato al termine della Seconda Guerra Mondiale, girato tra le meravigliose montagne della Val di Sole in Trentino e raccontato in dialetto locale, è riuscito in un vero prodigio, che speriamo si avveri, così come, si spera, anche una sorpresa agli Oscar. Dita incrociate, anche se il super favorito è comunque Emilia Pérez che ha ottenuto il maggior numero di nomination, ben 10, compresa quella alla bellissima attrice trasgender Karla Sofía Gascón.

Isabella Rossellini

Altro "miracolo", ma soltanto per legarci al titolo del film e non certo per la sua incredibile performance è quello compiuto da Isabella Rossellini che ha conquistato la nomination come miglior attrice non protagonista nei panni di una suora in Conclave nella trasposizione cinematografica che Edward Berger ha fatto del romanzo di Robert Harris. Nel cast anche Ralph Fiennes e Stanley Tucci. All'Ansa l'attrice ha raccontato: " Sono andata a scuola con le suore fino a 16 anni ed erano buone e gentili ma anche con un’enorme autorità. Ho cercato di ricordarmi di loro nell’interpretare il mio personaggio. Suor Agnes è silenziosa e allo stesso tempo stoica e autoritaria ". L'uscita della pellicola nei cinema italiani è previsa per il 19 di dicembre.

Luca Guadagnino

Il suo film Challenger è nominato come miglior film musical o commedia. Dita incrociate anche per lui che il 5 gennaio si dovrà scontrare con Anora, A Real Pain con Kieran Culkin e The Substance con Demi Moore.

Le altre primedonne

Ha fatto sicuramente incantare Angelina Jolie in Maria (sulla vita della Callas) che le ha fatto ha meritato una nomination come miglior attrice in un film drammatico, mentre Keri Russell è stata candidata come miglior interprete televisiva per The Diplomat, già visibile su Netflix.

Un'edizione tutta al femminile

I Golden Globe quest'anno, vedranno un'importante quota rosa, a cominciare dalla presentatrice, la comica Nikki Glaser. Verrà anche premiata Viola Davis con il Cecil B. DeMille Award.

Tutte le altre nomination ai Golden Globe 2025

Cinema

Miglior film – Drama

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Nickel Boys

September 5

Migliore film – Comedy o musicale

Anora

Challengers

Emilie Pérez

A Real Pain

The Substance

Wicked

Miglior film d’animazione

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Moana 2

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Miglior film non in lingua inglese

All We Imagine as Light (India)

Emilia Pérez (Fracia)

The Girl with the Needle (Danimarca)

I’m Still Here (Brasile)

The Seed of the Sacred Fig (Germania)

Vermiglio (Italia)

Successo cinematografico dell’anno

Alien: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool & Wolverine

Gladiator II

Inside Out 2

Twisters

Wicked

The Wild Robot

Miglior regista

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Sean Baker – Anora

Edward Berger – Conclave

Brady Corbet – The Brutalist

Coralie Fargeat – The Substance

Payal Kapadia – All We Imagine as Light

Migliore sceneggiatura

Emilia Pérez

Anora

The Brutalist

A Real Pain

The Substance

Conclave

Migliore attore – Drama

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Daniel Craig – Queer

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

Migliore attrice – Drama

Pamela Anderson – The Last Showgirl

Angelina Jolie – Maria

Nicole Kidman – Babygirl

Tilda Swinton – The Room Next Door

Fernanda Torres – I’m Still Here

Kate Winslet – Lee

Migliore attrice – Comedy o musicale

Amy Adams – Nightbitch

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Zendaya – Challengers

Migliore attore – Comedy o musicale

Jesse Eisenberg – A Real Pain

Hugh Grant – Heretic

Gabriel LaBelle – Saturday Night

Jesse Plemons – Kinds of Kindness

Glen Powell – Hit Man

Sebastian Stan – A Different Man

Migliore attore non protagonista

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

Denzel Washington – Gladiator II

Migliore attrice non protagonista

Selena Gomez – Emilia Pérez

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Margaret Qualley – The Substance

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Miglior colonna sonora

Conclave

The Brutalist

The Wild Robot

Emilia Pérez

Challengers

Dune: Part Two

Tutte le nomination ai Golden Globe 2025 – Televisione

Miglior serie tv drammatica

The Day of the Jackal

The Diplomat

Mr. and Mrs. Smith

Shōgun

Slow Horses

Squid Game

Miglior serie tv commedia o musical

Abbott Elementary

The Bear

The Gentlemen

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Migliore attore in una serie drammatica

Donald Glover – Mr. & Mrs. Smith

Jake Gyllenhaal – Presunto innocente

Gary Oldman – Slow Horses

Eddie Redmayne – The day of the jackal

Hiroyuki Sanada – Shōgun

Billy Bob Thornton – Landman

Migliore attrice in una serie drammatica

Kathy Bates – Matlock

Emma D’arcy – House of the Dragon

Maya Erskine – Mr. and Mrs. Smith

Keira Knightley – Black Doves

Keri Russell – The Diplomat

Anna Sawai – Shōgun

Migliore attrice in una serie commedy o musicale

Kristen Bell – Nobody Wants This

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri – The Bear

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Kathryn Hahn – Agatha All Along

Jean Smart – Hacks

Migliore attore in una serie tv commedy o musicale

Adam Brody – Nobody Wants This

Ted Danson – A Man on the Inside

Steve Martin – Only Murders in the Building

Jason Segel – Shrinking

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – The Bear

Migliore attore non protagonista in una serie tv

Tadanobu Asano – Shōgun

Javier Bardem – Monsters: La storia di Lyle e Erik Menendez

Harrison Ford – Shrinking

Jack Lowden – Slow Horses

Diego Luna – La Máquina

Ebon Moss-Bachrach – The Bear

Migliore attrice non protagonista in una serie tv

Liza Colón-Zayas, The Bear

Hannah Einbinder, Hacks

Dakota Fanning, Ripley

Jessica Gunning, Baby Reindeer

Allison Janney, The Diplomat

Kali Reis, True Detective: Night Country

Migliore miniserie tv, serie antologica o film per la televisione

Baby Reindeer

Disclaimer

Monsters: La storia di Lyle e Erik Menendez

The Penguin

Ripley

True Detective: Night Country

Migliore attore protagonista in una miniserie, serie antologica o serie tv

Colin Farrell – The Penguin

Richard Gadd – Baby Reindeer

Kevin Kline – Disclaimer

Cooper Koch – Monsters: La storia di Lyle e Erik Menendez Harrison

Ewan Mcgregor – Un gentiluomo a Mosca

Andrew Scott – Ripley

Migliore attrice non protagonista in una miniserie, serie antologica o serie

Cate Blanchett – DisclaimerJodie Foster – True Detective: Night CountryCristin Milioti – The PenguinSofía Vergara – GriseldaNaomi Watts – Feud: Capote vs. The SwansKate Winslet – The Regime