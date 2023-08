Troppo caldo per uscire? Ecco i film da vedere almeno una volta nella vita

Proprio come esistono film che sono perfetti per essere visti a Natale, allo stesso modo ci sono pellicole che sembrano restituire immediatamente le sensazioni legate alla stagione più calda dell'anno. In vista delle vacanze e dei ritmi rallentati di queste settimane di caldo afoso, ecco allora una lista di film da vedere in estate almeno una volta nella vita.

I film da vedere in estate

Lo squalo

Non si può cominciare una lista di film da vedere in estate senza citare immediatamente uno dei cult firmati da Steven Spielberg e riproposto con una certa frequenta nei palinsesti televisivi. Lo squalo è diventato quasi il simbolo delle pellicole estive: è incentrata, dopotutto, su una località di mare, dove le persone passano le loro vacanze, prima di scoprire che esse sono messe a rischio dalla presenza di un enorme squalo che non vede l'ora di divorare degli esseri umani. Uscito nel 1975, Lo squalo racconta la storia di una caccia a questo predatore degli abissi per mano di un cacciatore (Robert Shaw) e di un biologo marino (Richard Dreyfuss), che si troveranno a combattere in mare aperto contro una minaccia resa ancora più concreta dalle stupende musiche di John Williams.

Sapore di mare

Tra i film italiani più estivi di sempre, Sapore di mare è un cult degli anni Ottanta diretto da Carlo Vanzina. La storia è ambientata negli anni Sessanta, in una località balneare, dove un gruppo di ragazzi (e non solo) scoprirà le bellezze e i paradossi dei primi amori, delle delusioni sentimentali e dei tradimenti, che ti feriscono maggiormente quando sei giovane. La pellicola, inoltre, offre allo spettatore una seconda linea temporale, ambientata diciotto anni dopo i fatti degli anni Sessanta e trova i protagonisti alle prese proprio con le cicatrici lasciate da quell'estate che sembrava interminabile e destinata a durare per sempre.

Ritorno al futuro

Primo capitolo di una trilogia e tra i film da vedere in estate per la frequenza con cui viene proposto agli spettatori, Ritorno al futuro è un altro film cult degli anni Ottanta, che porta la firma del regista Robert Zemeckis e che è incentrato sul giovane Marty McFly (Michael J. Fox), un ragazzo che per sfuggire a dei libici che hanno appena ucciso il suo amico, lo scienzato Doc Brown (Christopher Lloyd) si trova a bordo di una DeLorean capace di viaggiare nel tempo. In questo modo il protagonista si trova nel 1955 e ha l'occasione di conoscere i suoi genitori da ragazzi (Lea Thompson e Crispin Glover). Il suo arrivo in città, però, rischia di cambiare il suo futuro. Marty, allora, dovrà impegnarsi sia per trovare un modo per tornare a casa grazie all'aiuto del giovane Doc, sia di permettere ai genitori di innamorarsi l'uno dell'altra.

Piccolo grande amore

Altro film da vedere in estate e che fa parte del cinema italiano è Piccolo grande amore. Ispirandosi al titolo del brano più famoso della discografia di Claudio Baglioni, questo film è una commedia romantica su una principessa che scappa da palazzo e dalle responsabilità che le vengono richieste per nascondersi in uno stabilimento balneare, improvvisarsi una barista. Ed è proprio qui che incontra un giovane "povero" ma affascinante (Raoul Bova) che le fa capire quali sono le cose che, nella vita, hanno davvero valore.

Amore e incantesimi

Tratto dal romanzo Practical Magic, Amori & Incantesimi è il film del 1998 che vede Sandra Bullock e Nicole Kidman vestire i panni di due donne che vivono in una piccola cittadina che le ha sempre additate, a loro come alle loro zie (Dianne Wiest e Stockard Channing), come streghe. Sally non ci ha mai voluto dare peso, ma quando un'antica maledizione si abbatte sulla sua famiglia, Sally decide di tornare a vivere a casa delle zie con le sue due bambine, senza sapere che sua sorella Gillian sta per portare in casa uno spirito violento. Pieno di amicizia, magia e del riverbero delle giornate estive, Amori e incantesimi è un film perfetto per la stagione estiva.

Vacanze romane

Vacanze romane è un film che non ha bisogno di molte presentazioni. Diretto da William Wyler la pellicola ha avuto il merito di lanciare la carriera di Audrey Hepburn, che nella pellicola interpreta la principessa Anna che, in visita in Italia, decide di fuggire dalla rigida etichetta di palazzo. Sulla sua strada incontrerà un reporter (interpretato da Gregory Peck) che le rimane al fianco senza dirle la sua vera identità, con l'obiettivo di scrivere un pezzo in esclusiva sulla fuga della principessa. Ma il rapporto tra i due, ben presto, evolve in un'amicizia che profuma di sentimenti più profondi e che porterà il giornalista a rivedere le sue priorità. Vacanze romane, inoltre, ha avuto anche il merito di rendere famosa l'Italia nel mondo e di creare un vero e proprio immaginario per gli americani.

Stand by me - Ricordo di un'estate

Tratto da un racconto di Stephen King, Stand by me - Ricordo di un'estate è una storia di amicizia e formazione, incentrata su quattro amici (tra cui anche il compianto River Phoenix) che decidono di intraprendere un viaggio lungo la linea ferroviaria abbandonata di Castlerock (ambientazione che King mette spesso nei suoi lavori) per recuperare il cadavere di un ragazzo del posto e riportarlo alla sua famiglia. Questo atto eroico, però, è accompagnato da delle sfide che serviranno ai protagonisti a rinsaldare la loro amicizia, ma anche a fronteggiare i molti ostacoli che il destino può mettere sulla strada delle persone.

Mamma mia!

Un mare cristallino, un hotel in disuso arroccato su una scogliera, i profili di costruzione e personaggi greci: c'è altro che fa pensare all'estate tanto quanto questi elementi? Elementi che sono alla base del musical Mamma mia!, che si basa sulle canzoni degli ABBA. La storia è quella di Donna (Meryl Streep), che in gioventù è fuggita dalla sua vita di convenzioni e si è nascosta su un'isola greca, dove cerca di mandare avanti un hotel insieme a sua figlia Sophie (Amanda Seyfried). Ora Sophie sta per sposarsi con il suo fidanzato Sky (Dominic Cooper) e l'unica cosa che vuole è conoscere suo padre. Così, senza dire nulla a sua mamma, invita sull'isola i tre uomini che sono i suoi tre, possibili padri (Stellan Skarsgard, Colin Firth e Pierce Brosnan). Con l'arrivo anche delle migliori amiche di Donna (Julie Walter e Christine Baranski) l'addio al nubilato di Sophie rischia di essere più movimentato del previsto.