I migliori film da vedere per la festa della mamma

Oggi ricade la celebrazione per la festa della mamma: come ogni anno, la seconda domenica di maggio è una giornata dedicata interamente alle mamme, alle donne che ci hanno dato la vita, che ci hanno cresciuto e che ci hanno amato. Una figura fondamentale nella vita reale e che è diventata anche protagonista della cultura cinematografica, che ha sempre dedicato ampio spazio al rapporto famigliare tra una madre e i suoi figli. Per questo, abbiamo deciso di consigliarvi alcuni film perfetti da vedere proprio in occasione della festa della mamma.

I migliori film per festeggiare la festa della mamma

Mamma Mia!

Tra le pellicole che raccontano un bel rapporto madre-figlia c'è senza dubbio Mamma Mia!, il musical basato sulle canzoni degli Abba e interpretato da un cast stellare. La storia è quella di Donna (una sempre straordinaria Meryl Streep), una donna che vive su un'isola greca e guida un hotel che sta cadendo a pezzi. Il primo pensiero di Donna, però, è far sì che il matrimonio della figlia Sophie (Amanda Seyfried) sia indimenticabile. Per questo la protagonista chiama sull'isola anche le sue migliore amiche, Rosie (Julie Walters) e Tanya (Christine Baranski). Quello che Donna non sa è che Sophie ha scritto ai tre uomini che pensa possano essere i suoi possibili padri, invitandoli per le nozze. Ed ecco allora che Donna dovrà fronteggiare anche i suoi ex: l'avventuriero Bill (Stellan Skarsgaard), l'elegante Harry (Colin Firth) e l'affascinante Sam (Pierce Brosnan). Mamma mia! che va in onda questa sera alle 21.26 su La5, ha anche un seguito, Mamma mia - Ci risiamo, che però è qualitativamente inferiore rispetto al primo capitolo.

Qui dove batte il cuore

Tra i film più sottovalutati tra quelli interpretati dalla bravissima Natalie Portman, Qui dove batte il cuore è un lungometraggio che può essere inserito nel genere del melodramma, ma in realtà è una pellicola che riflette molto su cosa significa essere madre, anche quando non ci sono legami di sangue o quando la tragedia sfiora la nostra famiglia. La protagonista è Novaline (la Portman) che, incinta, viene abbandonata in un Walmart dal compagno. Senza un soldo in tasca, la ragazza non può far altro che vivere dentro il supermercato, mentre pian piano comincia a far amicizia con la gente del posto, come Sorella Thelma (la Stockard Channing di Grease), che prende sotto la sua ala la giovane senza radici, o Forney (James Frain), un bibliotecario che salva Novaline dal partorire tra le corsie del supermecato. La protagonista, dopo essere stata abbandonata di nuovo anche dalla madre, ricomincia così una nuova vita insieme alla figlia Americus, mentre fa amicizia con Lexie (Ashley Judd), un'altra madre single su cui si sta per abbattere l'incubo peggiore che una mamma possa concepire.

Donne, regole e...tanti guai!

Un altro film perfetto da vedere nel giorno in cui si celebra la Festa della Mamma è senza dubbio Donne, regole e...tanti guai, che mette in scena diversi rapporti tra madre e figlia, giocando anche sullo scarto generazionale. La protagonista del film è Rachel (Lindsay Lohan) che viene spedita a vivere dalla nonna, l'autoritaria Georgia (Jane Fonda), a seguito di comportamenti violenti e incontrollabili. Nel piccolo paese dell'Idaho, Rachel comincia a lavorare come segretaria di un veterinario/medico (Dermot Mulroney) e fa amicizia con il mormone Harlan (Garrett Hedlund). Ma tutto cambia quando Rachel confessa al suo datore d lavoro di essere stata molestata e violentata dal patrigno (Cary Elwes). La scoperta di questo terribile segreto riporta nel paese anche Lilly (Felicity Hoffman), la madre di Rachel che non solo non vuole credere alla figlia, ma è anche arrabbiata nei confronti della madre Georgia. Tra le pareti di casa, tra confessioni, rimpianti e alcolismo, le tre donne dovranno trovare un modo per coesistere e comprendere qual è la verità.

Hairspray

Un altro bel rapporto madre-figlia portato sul grande schermo è quello mostrato dal film musical Hairspray. Ambientato nella Baltimora degli anni Sessanta, Hairspray racconta la storia di Tracy (Nikky Blonsky), una ragazza allegra e sovrappeso, che viene scelta per far parte del corpo di ballo di un noto programma televisivo in cui lavora anche il ragazzo di cui è innamorata (Zac Efron). La totale esposizione di Tracy preoccupa molto sua madre Edna (John Travolta), che vive reclusa in casa, affetta da una forma di agorafobia legata alla vergogna che la donna prova per la sua forma fisica. Mentre Tracy cerca di aiutare sua madre ad accettarsi e a fronteggiare la cattiveria di Velma Von Tussle (Michelle Pfeiffer), il mondo fuori dagli studi televisivi sta cambiando e Tracy decide di voler far parte del cambiamento.

Tarzan

La produzione dei lungometraggi d'animazione Disney è piena di esempi più che legittimi di bei rapporti tra madre e figli. Si pensi, ad esempio, a film come Dumbo o Bambi, che sono quelli più "sfruttati" quando si deve parlare di film da vedere per la Festa della Mamma. Ma uno dei rapporti madre-figlio più belli rappresentati dalla Disney è quello che si vede in Tarzan, pellicola del 1999 diretta da Kevin Lima e Chris Buck e diventata indimenticabile grazie anche alla colonna sonora curata da Phil Collins (anche in italiano). Il piccolo Tarzan, già vittima di un naufragio, rimane orfano dopo che i suoi genitori vengono uccisi dal ghepardo Sabor. A salvarlo dalle fauci del predatore è la gorilla Kala, che non ha ancora superato il trauma legato alla perdita di un cucciolo, sempre a causa di Sabor. Kala, nonostante la diversità, accetta Tarzan nel suo branco e nel suo cuore, facendogli da mamma. Un rapporto splendido, ben rappresentato nell'altrettanto meraviglioso brano You'll be in my heart.

Mamma Roma

L'ultimo film che vi consigliamo in questa lista volta a celebrare la Festa della Mamma è il film del 1962 diretto da Pier Paolo Pasolini e interpretato da un'indimenticabile Anna Magnani. La storia è quella di una donna, ex prostituta, che cerca di fare tutto ciò che è in suo potere per assicurare al figlio Ettore (Ettore Garofalo) un futuro migliore, lontano dalla strada che è capace di corrompere chiunque. Ma Ettore, ignaro della professione della madre, non percepisce l'amore che muove le decisioni di Mamma Roma e anzi la tratta come se fosse un nemico, una persona stupida che non sa come funziona davvero il mondo.

Quando, spinta dal protettore Carmine (), Mamma Roma è costretta a tornare sulla strada e a prostituirsi, Ettore torna a commettere furti dopo essersi legato a una banda di piccoli criminali, finché la tragedia non raggiunge questo piccolo nucleo familiare che appare maledetto sin dall'inizio del racconto.