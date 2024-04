"Lanterna Verde" e gli altri film da vedere stasera in tv

Mentre su Canale 5 torna il nuovo appuntamento settimanale con L'isola dei famosi, sugli altri canali del digitale terrestre è possibile trovare qualche film capace di allentare la tensione del lunedì e dell'inizio della settimana. Ecco allora quali sono i principali lungometraggi da vedere stasera in tv.

Tutti i film da vedere stasera in tv

Lanterna verde

Disponibile alle 21.11 sul canale 20 Mediaset, Lanterna Verde è il film che vede come protagonista Ryan Reynolds nei panni di Hal Jordan, un pilota che viene scelto come erede di Lanterna Verde, trasformandosi così in uno dei guardiani che hanno il compito di salvaguardare la sicurezza dell'universo. La nuova missione porterà il protagonista a sfidare un uomo corrotto dall'oscurità (Peter Sarsgaard), le cui mire stanno per mettere in pericolo anche l'ex fidanzata di Hal (Blake Lively). Lanterna Verde è un film che non ha avuto un grande successo, ma ha avuto il merito di dare la nascita a una delle coppie più amate di Hollywood, quella composta da Reynolds e da Blake Lively.

The Transporter

Alle 21.24 su Italia 1, invece, va in onda il film d'azione dal titolo The Transporter, che vede come protagonista Jason Statham, che ormai ha confermato il suo essere una star del cinema action. Il protagonista, un ex soldato delle Forze Speciali, lavora ora come "trasportatore mercenario": dietro altissimi pagamenti, infatti, trasporta con la sua macchina modificata dei carichi preziosi, delicati e/o pericolosi, tutti ammantati però di mistero. Nel contratto è sempre specificato che il trasportatore non deve mai guardare il carico che trasporta, ma nell'ultima missione, quando vede che il suo carico si muove e respira, il protagonista deve decidere su due piedi cosa fare: salvare una vita o rispettare il contratto?

Richard Jewell

Tra i consigli su cosa vedere stasera in tv non possiamo non citare il film diretto da Clint Eastwood che va in onda alle 21.12 su Iris. Il titolo dell'opera è Richard Jewell, lungometraggio che racconta la vera storia di Richard Jewell che, nel 1996, durante le Olimpiadi di Atlanta, riuscì a sventare un attacco con una bomba nel Centennial Park, salvando così la vita a moltissime persone. L'atto eroico, però, venne ben presto dimenticato quando l'FBI cominciò a indagare proprio su Jewell (interpretato da Paul Walter Hauser), sospettandolo di essere il vero esecutore dell'attentato fallito.

Le comiche 2

L'ultimo consiglio sui film da vedere stasera in tv riguarda il lungometraggio Le comiche 2, che va in onda alle 21.01 su Cine34, il canale del digitale terrestre interamente dedicato al cinema e alle produzioni italiane.

In questo secondo capitolo, il pubblico ritroverà la coppia formata daalla prese con una serie di disavventure nel mondo del lavoro: reinvetandosi di volta in volta come professionisti in campi diversi e inaspettati, i due protagonisti finiranno in continuazione in guai e situazioni costruite per divertire il pubblico.