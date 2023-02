La legge della notte, il fallimento del film che ha "distrutto" Ben Affleck

Diretto da Ben Affleck nel 2016 - sebbene in Italia sia arrivato solo a marzo dell'anno successivo - La Legge della notte è il film che va in onda questa sera alle 21.00 su Iris. Prodotto da Leonardo DiCaprio - che, stando a quanto scritto da Coming Soon, venne considerato per il ruolo da protagonista, La legge della notte è tratto dal romanzo omonimo di Dennis Lehane, stesso autore da cui è stato tratto Shutter Island.

La legge della notte, la trama

Boston è una delle tante città che sta fronteggiando il Proibizionismo e uno degli uomini che sta facendo affari in questa atmosfera è Joe Coughlin (Ben Affleck) che, malgrado il padre poliziotto (Brendan Gleeson), ha scelto di seguire la sua ambizione verso il denaro e il potere che solo la criminalità può dare. La sua vita, però, cambia quando nell'esistenza dell'uomo entra Emma Gould (Sienna Miller), donna di un potente gangster che potrebbe distruggere con facilità tutte le ambizioni di Joe. A scoprire della relazione tra i due è però il boss italiano Maso Pescatore (Remo Girone), che decide di ricattare Joe per obbligarlo a uccidere proprio il suo rivale. Joe cerca di scappare, ma la criminalità è un mondo che non prevede redenzione e rivalsa e ben presto la vita dell'uomo scivola in una spirale di tragedie e violenze che lo portano a rivoluzionare la sua vita, fino all'arrivo di Graciela Suarez (Zoe Saldana) e al bisogno di vendetta.

Il fallimento di Ben Affleck

Oggi Ben Affleck è al centro delle cronache soprattutto per la sua relazione con Jennifer Lopez, che è stata protagonista di molti rotocalchi, anche per le strane condizioni del contratto prematrimoniale. Ma prima di ritrovare il lieto fine con una donna da cui si era già separato in passato e con la quale sembra essere di nuovo in crisi, Ben Affleck ha passato un momento molto difficile, legato proprio all'uscita di La legge della notte che si è rivelato un vero e proprio fallimento. Come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base la pellicola diretta da Ben Affleck è stato un flop sin dall'arrivo in sala. Alla data d'uscita, infatti, La legge della notte era programmato in ben 2822 sale tra Stati Uniti e Canada: ma il riscontro da parte del pubblico fu talmente freddo che alla sola terza settimana di programmazione il numero di sale era drasticamente sceso a 153. Da questo punto di vista, il film detiene ancora oggi il record di calo di sale mai registrato nella storia del cinema.

Si trattò di una vera e propria ferita per Ben Affleck. Su IMDB si legge che il fallimento del suo progetto registico portò Affleck a non voler mai più parlare pubblicamente de La legge della notte, né a menzionare più la pellicola, come se non fosse mai esistita. Soprattutto perché all'inizio Ben Affleck aveva altri progetti per la storia: la durata originale doveva superare le tre ore e l'intenzione era quella di fare un film profondamente concentrato sul protagonista, più che sull'azione. Tuttavia le leggi di mercato chiedevano altro. Comunque, secondo le speculazioni della testata sopra citata, la conseguenza più grave riguardò proprio la vita personale dell'attore e regista. Il fallimento economico e il flop di critica del film avrebbe infatti spinto Ben Affleck e cadere di nuovo nelle spire della sua dipendenza da alcol che stava combattendo proprio mentre girava e interpretava la pellicola. Inoltre La legge della notte portò lo studio della Warner Bros a perdere ben settantacinque milioni di dollari: un salasso economico che avrebbe portato anche alla fine dei rapporti tra la casa di produzione e distribuzione e lo stesso Affleck.