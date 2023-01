"L'anello è sparito". I Bennifer sono già in crisi?

Non si salva proprio nessuno dalla crisi matrimoniale. Se il 2022 si era chiuso con un passivo lunghissimo di coppie vip scoppiate, l'anno nuovo non è iniziato meglio. Soprattutto se le voci riguardano una delle coppie più amate, quella composta da Jennifer Lopez e Ben Affleck. I rumor li vogliono distanti per motivi professionali (lei sta promuovendo l'uscita del suo ultimo film "Un matrimonio esplosivo") ma a quanto pare tra i due sarebbe in corso una crisi. E il segnale sarebbe sotto gli occhi di tutti.

Il dettaglio notato dai fan

Nel weekend Jennifer Lopez è stata ospite dell'esclusivo party di Anastasia Soare, guru della bellezza a Hollywood. Tra le tante celebrità presenti (Jessica Alba, Sharon Stone e Heidi Klum, tra le tante) c'era anche JLo al tavolo insieme a Oprah Winfrey e Kim Kardashian. Le dive si sono scattate una serie di selfie poi finiti sui social network e all'occhio attento dei fan della popstar portoricana non è sfuggita una "assenza" importante. All'anulare sinistro della mano di Jennifer non si è vista la fede nuziale, il gioiello che Ben Affleck le ha messo al dito durante le nozze segrete a Las Vegas, celebrate a luglio 2022. Anche nelle foto condivise dalla Lopez sulla sua pagina Instagram si nota la mancanza e, a ben guardare, anche da foto più vecchi. E i fan hanno ipotizzato una crisi dei Bennifer, come li hanno soprannominati i fan.

Le parole di JLo su Ben Affleck