Lutto nel mondo delle soap: morto Doug Sheehan star di General Hospital

Il mondo delle soap opera piange la scomparsa di Doug Sheehan, l'attore americano noto per avere interpretato Joe Kelly in "General Hospital" e Ben Gibson nella serie "California". Doug Sheehan, 75 anni, è morto nella sua casa nel Wyoming al termine di una lunga malattia, sulla quale i suoi familiari hanno preferito mantenere il massimo riserbo. Il decesso dell'attore statunitense è avvenuto lo scorso 29 giugno ma la famiglia Sheehan ne ha dato notizia solo nelle scorse ore, affidando un sentito necrologio all'impresa Kane Funeral Home.

Classe 1949, originario della California, Doug Sheehan esordì nel mondo del serie televisive americane nel 1978 con un ruolo di secondo piano nella serie cult "Charlies Angels". La sua carriera ebbe un'accelerazione improvvisa l'anno successivo, nel 1979, quando venne scritturato per entrare stabilmente nel cast della famosa soap opera "General Hospital". Nei panni dell'avvocato Joe Kelly, Sheehan girò oltre duecento episodi - ricevendo anche una nomination al Daytime Emmy nel 1092 per la sua interpretazione - fino al dicembre 1982, quando uscì di scena per entrare nel cast di un'altra celebre serie televisiva "California", dove interpretò il reporter Ben Gibson fino al 1988. Nel 1983 l'attore americano ebbe l'opportunità di lavorare anche nello spinoff di "Dallas", ma Sheehan preferì accettare l'offerta di interpretare Brian Harper nella serie comica "Day by Day", andata in onda sui canali americani dal 1988 al 1989.

Nella sua lunga carriera Doug Sheehan fece alcune apparizioni anche in serie cult come "MacGyver", "Colombo" e "Un detective in corsa". Alla metà degli anni '90, l'attore ottenne un ruolo da guest star nella serie televisiva "Le cose che amo di te" al fianco di Jennie Garth e fu impegnato per due anni - fino al 1999 - sul set della sitcom "Clueless" nel ruolo di Mel Horowitz, il padre di Cher. L'ultimo ruolo in una serie televisiva risale al 2003, quando interpretò il padre di Sabrina, Edward Gibson, nella serie tv "Sabrina, vita da strega". Per la tv recitò in due film di successo: "Una mamma per Natale" e "Airport 95".

Sebbene ilsia sempre stato un suo sogno, Sheehan ha avuto poche opportunità sul grande schermo e gli americani lo ricordano nella pellicola "10" con Bo Derek e Dudley Moore (1979), in "Victor, Victoria" (1982) e "Cops n Roberts" (1995). Doug Sheehan lascia la moglie Cate Abert, alla quale era sposato dal 1981. La coppia non aveva avuto figli.