Michael Madsen arrestato. La star di Tarantino in prigione per aver aggredito la moglie

Violenza domestica. Con questa accusa Michael Madsen, celebre per avere lavorato al fianco di Quentin Tarantino in molti film cult, è stato arrestato nella notte tra sabato 17 e domenica 18 agosto a Malibù in California. L'attore americano, 66 anni, è stato trasferito in prigione dopo avere aggredito la moglie al termine di una violenta lite, ma stando a quanto riportato dal sito statunitense TMZ Madsen sarebbe già tornato in libertà dopo avere pagato una cauzione di 20mila dollari.

L'aggressione e l'arresto

La notizia dell'arresto di Michael Madsen è stata data dall'Hollywood Reporter, che ha riferito di quanto accaduto nell'abitazione dell'attore e della moglie, Deanna, sabato notte a seguito di un violento litigio tra i due coniugi. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa della coppia, che hanno allertato il 911 per "disturbo familiare", riferisce il sito americano. Una volta giunti sul posto gli agenti del dipartimento dello sceriffo di Los Angeles hanno raccolto lo sfogo della moglie di Madsen, che ha accusato il marito di averla aggredita fisicamente e chiusa fuori casa. La polizia ha così arrestato l'attore con l'accusa di violenza domestica e lo ha trasferito nella locale prigione di Malibù. Meno di ventiquattro ore dopo l'arresto, però, Madsen è stato rilasciato dietro pagamento di una cauzione da 20mila dollari, ma dovrà comunque comparire davanti a un giudice per rispondere delle accuse mossegli dalla moglie.

La carriera e i guai con la legge

Michael Madsen è noto al grande pubblico per avere interpretato il diabolico Mr. Blonde nel film "Le iene", pellicola del 1992 firmata da Quentin Tarantino. Ma il curriculum dell'attore americano è lungo e annovera oltre duecento ruoli molti dei quali al servizio di Tarantino: Madsen ha interpretato il tanghero Budd in "Kill Bill" (Volume 1 e Volume 2) e altri ruoli minori in "The Hateful Eight" e "C'era una volta a... Hollywood". La sua fortunata carriera cinematografica è andata di pari passo con i numerosi guai con la giustizia a causa dell'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti. Nel 2012 Michael Madsen fu arrestato, sempre nella sua casa di Malibù, per avere aggredito il figlio dopo averlo sorpreso a fumare marijuana. Ora l'accusa di violenza domestica alla moglie.

si è trattato di un disaccordo tra Michael e sua moglie, che speriamo si risolva positivamente per entrambi

Fonti vicine all'attore riferiscono che l'ultimo episodio "". Due anni fa l'attore aveva perso il figlio, Hudson, morto suicida.