Morta l'attrice Barbara Baldavin, recitò in Star Trek e Medical Center

Il mondo del cinema americano piange la scomparsa di Barbara Baldavin, celebre per avere recitato nella popolare fiction Medical Center e per avere preso parte ad alcuni episodi della serie originale Star Trek. L'attrice statunitense ha avuto un malore nel giorno di Pasqua, mentre si trovava nella sua abitazione a Manhattan Beach, in California, ed è deceduta prima dell'arrivo in ospedale. "Insufficienza cardiaca congestizia", riferisce The Hollywood Reporter, che per primo ha dato la notizia della morte di Barbara Baldavin a seguito dell'annuncio fatto dal figlio dell'attrice Marc D'Agosta.

La carriera di Barbara Baldavin

Barbara Baldavin debuttò nel mondo delle serie televisive americane nel 1964, entrando nel cast di Pelle Grezza e poi negli anni successivi in Il Fuggitivo e Squadra criminale. Ma la svolta significativa per la sua carriera arrivò nel 1966, quando fu scelta per ricoprire il ruolo dell'ufficiale di controllo dei phaser Angela Martine in due episodi della prima stagione di Star Trek. L'esperienza sul set della serie diventata un cult della tv durò solo due episodi (più un terzo girato nel finale della terza stagione del 1969) ma centrale per la trama grazie alle nozze con l'ufficiale della Flotta Stellare Robert Tomlinson (interpretato dall'attore Stephen Mines) e presieduto dal Capitano Kirk (William Shatner) poi saltate per un improvviso attacco romulano.

Gli ultimi anni come direttrice casting

Grazie a Star Trek, Barbara Baldavin venne scelta per entrare nel cast della soap opera Medical Center, dove rimase per ben sei stagioni (dal 1970 al 1976) girando cinquantuno episodi nei panni dell'infermiera Holmby. Successivamente l'attrice lavorò anche nelle serie Charliès Angels, Fantasilandia e La donna bionica. Negli anni '80, però, decise di abbandonare il lavoro davanti alla telecamere e di concentrarsi sulla direzione casting di film e serie come Hagen, Zero in condotta, Matt Houston, Dynasty e Detective per amore.

Nella sfera privata Barbara Baldavin era stata sposata con il regista e sceneggiatore Joseph D'Agosta, incontrato nel 1966 sul set di Star Trek. Dalla loro relazione era nato il figlio Mark. L'attrice lascia anche un altro figlio, Joseph, e due nipoti. Due mesi, il 27 gennaio, era venuto a mancare il collega Gary Graham, celebre per avere preso parte al remake di Star Trek nel 2001. Negli ultimi anni l'attrice si era trasferita in California a Manhattan Beach, piccola cittadina poco distante da Los Angeles, dove si era ritirata dalla scena pubblica.

L'ultima sua apparizione in tv risale al 2003.