Oscar a rischio, gli incendi frenano l'Academy: rinviato l'annuncio delle nomination

Gli incendi che stanno devastando da giorni Los Angeles potrebbero mettere a rischio anche il regolare svolgimento della cerimonia degli Oscar 2025. La premiazione è in programma per il prossimo 2 marzo al Dolby Theatre di Hollywood, ma gli effetti dei roghi, che hanno distrutto buona parte della città causando numerosi morti e migliaia di sfollati, hanno già messo in allarme l'Academy che ha rinviato gli annunci delle nomination e cancellato alcuni eventi collaterali. " Siamo tutti devastati dall'impatto degli incendi e dalle profonde perdite subite da così tante persone nella nostra comunità. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences è sempre stata una forza unificante all'interno dell'industria cinematografica e siamo impegnati a rimanere uniti di fronte alle difficoltà" , si legge nella nota ufficiale dell'Academy.

L'annuncio delle nomination

L'annuncio delle nomination agli Oscar 2025 era previsto per venerdì 17 gennaio ma era già stato posticipato a domenica 19. Nelle scorse ore gli organizzatori hanno invece diffuso una nota nella quale è stata annunciata la riprogrammazione delle nomination per giovedì 23 gennaio. L'obiettivo è quello di seguire l'evolversi della situazione incendi, nella speranza che tra una settimana la situazione sia sotto controllo. " Poiché gli incendi sono ancora in corso nell'area di Los Angeles, abbiamo ritenuto necessario estendere il periodo di votazione e posticipare la data delle nomination per consentire ai nostri membri di avere più tempo. Inoltre, per garantire il rispetto delle necessità infrastrutturali e logistiche della regione nelle prossime settimane, abbiamo dovuto modificare alcune date del nostro programma di eventi", hanno dichiarato il ceo Bill Kramer e la presidente Janet Yang. Per motivi di sicurezza le nomination avverranno non alla presenza dei media - come negli anni passati - ma con un evento virtuale. Al momento anche alcuni eventi collaterali come il tradizionale pranzo dei candidati - previsto per il 10 febbraio - sono stati cancellati.

La foto dell'Oscar bruciato

Mentre le sorti della 97ª edizione degli Academy Awards rimangono in bilico, a sintetizzare il momento drammatico che Los Angeles e, per contro, l'industria cinematografica americana stanno attraversando è una fotografia, che sta circolando con insistenza sui social network da giorni. Si tratta dell'immagine di una statuetta dell'Oscar annerita dalle fiamme che spicca tra le macerie di alcune abitazioni distrutte dalla furia del fuoco.

Uno scatto che è stato condiviso anche dall'attrice Isabella Rossellini su Instagram, che ha commentato la devastazione che avvolge Los Angeles con dolore e commozione. La scelta dell'attrice non è casuale visto che è tra i papabili nominati agli Oscar 2025 per il film "Conclave" di Edward Berger.