Il pesce innamorato, quando Elisabetta Canalis venne scartata da Leonardo Pieraccioni

Il pesce innamorato è il film diretto da Leonardo Pieraccioni e scritto insieme a Giovanni Veronesi che va in onda questa sera alle 21.31 su Rete 4. Uscito in sala nel dicembre del 1999, in tempo per cavalcare gli incassi sempre proficui delle festività natalizie, Il pesce innamorato può essere considerato quasi un classico nella filmografia dell'artista toscano che in questo lungometraggio utilizza gli stessi archetipi di sempre del suo cinema.

Il pesce innamorato, ecco la trama

Protagonista del film è Arturo Vannino (Leonardo Pieraccioni), un uomo di trent'anni che si guadagna da vivere facendo il falegname. Tuttavia, dietro questa mansione, Arturo ha un animo d'artista e la sua più grande passione è quella di dar vita a racconti destinati a lettori giovanissimi. Sin da quando era ragazzino, infatti, Arturo ha dimostrato il talento e l'ambizione per scrivere libri per bambini. Ed è proprio durante l'infanzia che Arturo ha scritto Il pesce innamorato, una fiaba per i più piccoli che ora l'editrice Benincasa (Patrizia Loreti) decide di dare alle stampe. La fiaba diventa un caso editoriale e Arturo è quasi preso alla sprovvvista dal successo che gli cade addosso come la proverbiale manna dal cielo. Diventato un personaggio pubblico, una celebrità non solo nella sua zona natale, ma in tutta Italia, Arturo è alle prese con una vita sotto le luci della ribalta, tra interviste e ospitate in tv. Ma il vero cambiamento della sua vita è segnato dall'incontro con Matilde (Yamila Diaz). Le cose, però, non vanno affatto come previsto e sebbene i due avvertano sin da subito una forte attrazione, la loro storia d'amore impiegherà molto tempo ad avere anche solo una possibilità.

Il provino di Elisabetta Canalis

Come si diceva in apertura, Il pesce innamorato ripropone un po' gli stessi schemi di tutti i film di Leonardo Pieraccioni. L'attore toscano si trova come spesso accade a vestire i panni di un protagonista simpatico e sognatore, a tratti un po' infantile, che inciampa quasi per caso nell'amore della sua vita da cui però è costretto a separarsi per motivi di causa maggiore prima di arrivare al tanto ambito e altrettanto scontato lieto fine. Proprio perché anche Il pesce innamorato si concentra sulla storia d'amore tra un uomo comune e una donna di straordinaria bellezza era necessario trovare l'attrice adatta a interpretare il personaggio di Matilde. Molte furono le attrici che decisero di sottoporsi alle audizioni e tra tanti volti sconosciuti, come racconta Il Corriere della Sera, c'era anche una giovanissima Elisabetta Canalis che era agli esordi della sua lunga carriera come volto noto della tv italiana. Forse proprio perché stava anora muovendo i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e non era ancora capace di gestire l'ansia da prestazione e il nervosismo che da sempre si accompagnano a un'audizione importante, Elisabetta Canalis si fece prendere dall'emotività. Come si legge su Il Davinotti, infatti, l'ex compagna di George Clooney risultò talmente nervosa durante le fasi di provino che non riuscì ad attirare l'attenzione del regista e co-star e finì con l'essere scartata. Tuttavia il rifiuto non sancì di fatto la fine della sua carriera: nello stesso anno in cui Il pesce innamorato arrivò al cinema, come riporta Il Messaggero, Elisabetta Canalis venne scelta per partecipare al programma televisivo Striscia la notizia in qualità di velina mora, insieme a Maddalena Corvaglia che invece era la velina bionda. Ed è stato proprio il lavoro a Striscia la notizia a rendere Elisabetta Canalis una celebrità dello show business italiano. D'altra parte la carriera di Elisabetta Canalis non è mai stata davvero orientata verso la recitazione: nonostante abbia preso parte a diversi film, come Natale a New York o La fidanzata di papà, la sua carriera non è mai stata davvero quella di attrice.

Possibile dunque che il rifiuto ricevuto da Leonardo Pieraccioni l'abbia spinta a trovare quella che era davvero la sua strada e a trovare il lavoro (quello di velina) che ha avuto davvero il potere di cambiarle la vita.