Rocky, House of Gucci e il film di Natale: cosa vedere stasera in tv

Rocky, House of Gucci e film di Natale: cosa vedere stasera in tv

Mentre il weekend del black friday si profila all'orizzonte, ecco una lista dei principali film in onda stasera in tv in prima serata sui canali del digitale terrestre. Un palinsesto, quello di oggi, che sembra voler soddisfare tutti i palati: da chi è alla ricerca di una natalizia storia d'amore a chi vuole rivedere un film cult, passando anche per gli appassionati di sport.

Cosa vedere stasera in tv

L'amore non va in vacanza

Sebbene siamo ancora a metà novembre, i palinsesti televisivi sembrano già pronti a riempire i palinsesti di pellicole a tema natalizio. Stasera in tv, ad esempio, viene trasmesso L'amore non va in vacanza, lungometraggio che vede un cast d'eccezione che include Kate Winslet, Cameron Diaz, Jack Black e Jude Law. La storia è incentrata su due donne, Iris (Winslet) e Amanda (Diaz), che sono alle prese con i loro cuori spezzati. Iris perché scopre che l'uomo che ama e che ha frequentato per tre anni (Rufus Sewell) sta per sposare un'altra, Amanda perché ha appena scoperto che il suo compagno (Edward Burns) l'ha tradita. Per sfuggire alla solitudine del Natale, le due decideranno di scambiarsi casa: Amanda volerà nel Surrey, mentre Iris si trasferirà a Los Angeles, dove diventerà amica di un vecchio sceneggiatore di Hollywood (Eli Wallach).

Rocky IV

Alle 21.13 su Iris, invece, va in ondaRocky IV, tra i capitoli più tragici della saga scritta da Sylvester Stallone. In questo quarto capitolo, infatti, Rocky è costretto ad assistere alla morte dell'amico Apollo Creed (Carl Weathers) per mano del pugile russo Ivan Drago (Dolph Lundgren), Devastato dal dolore della perdita e determinato a prendersi la sua vendetta, Rocky riprenderà in mano i guantoni da box e, dopo un allenamento durissimo, si prepara a sfidare colui che ha ucciso Apollo.

House of Gucci

Appuntamento alle 21.10 su Rai Movie con House of Gucci, pellicola diretta da Ridley Scott, che punta a raccontare la vera storia dell'omicidio di Maurizio Gucci per mano di Patrizia Reggiani. I due protagonisti sono interpretati da Adam Driver e Lady Gaga, ma, nonostante il film abbia un cast che include anche attori del calibro di Al Pacino e Jeremy Iron, House of Gucci è un film pieno di errori, grottesco e pieno anche di stereotipi sull'Italia che rendono il prodotto facilmente dimenticabile.

Borg/McEnroe

Presentato alla Festa del Cinema di Roma e in onda questa sera alle 21.20 su Rai 2, Borg/McEnroe racconta la vera storia della rivalità tra i tennisti Bjorn Borg e John McEnroe, arrivata all'apice nella finale di Wimbledon del 1980. A contendersi il titolo due tennisti molto diversi tra loro: da una parte l'americano McEnroe (interpretato, non a caso, da Shia LaBeouf), famoso per essere facile agli scatti d'ira e alle polemiche. Dall'altra un atleta svedese (Sverrir Gudnason) rigido nella disciplina e nel rispetto delle regole. Tra gli scontri che hanno fatto la storia del tennis, l'incontro è portato al cinema con qualche licenza poetica, ma rimane un ottimo esempio di biopic incentrato sullo sport.