Scene di sesso nei film: sul set arriva il consulente di intimità

Il MeToo sta rivoluzionando il sistema cinematografico. Sebbene la figura dell'intimacy coordinator - consulente di intimità - esista da diversi anni (dal 2017), sempre più produzioni nazionali ed internazionali stanno assumendo questa figura professionale per vigilare sulla correttezza degli approcci tra attori nelle scene di sesso. Già, perché un bacio, un abbraccio o un rapporto sessuale riprodotti sul set in favore di telecamera possono creare problemi e disagi agli interpreti, ma anche al pubblico. Ecco perché, anche in Italia, partirà a breve un corso per diventare consulente di intimità.

L'approccio, assicurano da Hollywood, è quello degli action movie, dove i coordinatori delle scene di azione più pericolose si accertano che le sequenze siano sicure ma al tempo stesse credibili. L'intimacy coordinator si occupa, dunque, di rendere credibili le scene intime nei film per cinema e tv, ma anche di vigilare su possibili molestie tra attori e personale sul set e persino imbarazzi tra i protagonisti. Perché una scena di sesso può riservare insidie.

Perché nasce la figura dell'intimacy coordinator

" Ogni contesto è diverso: un attore agli esordi ha un approccio totalmente differente da un collega con trent’anni di esperienza. Possono sembrare dettagli, ma è il senso del lavoro", ha spiegato Luisa Lazzaro, membro della Commissione scientifica del corso organizzato dalla Fondazione Anica Academy del cinema, dell'audiovisivo e del digitale - ETS, insieme a Sky Italia che è partner e sponsor dell'iniziativa, proseguendo: "Negli anni si è prestata poca attenzione sul set a questi aspetti e l'intimacy coordinator ha proprio lo scopo di offrire una modalità che eviti sorprese, disagi, malesseri ".