L'ultimo desiderio di Alain Delon: "Seppellitemi con i miei cani"

Se le sue relazioni con le donne sono state tutte tormentate, al contrario il grande amore di Alain Delon per i cani, e gli animali in generale, si è dimostrato indissolubile per tutta la sua vita. Non c'è stata intervista in cui l'attore, scomparso oggi 18 agosto, non abbia parlato di loro o lottato per proteggerli.

I suoi compagni di fine vita

Sempre più solitario negli ultimi anni, i cani hanno rappresentato per Alain Delon i suoi amici più fedeli e cari. In particolare Loubo, ha occupato un posto fondamentale per lui in questi ultimi anni: " È il cane della mia fine vita e non posso separarmene. Ne ho avuti cinquanta e tutti sono sepolti nel mio giardino ", aveva raccontato in una delle sue ultime interviste di qualche anno fa.

Un amore che parte da lontano

L'amore di Delon per questi animali arriva da lontano, addirittura dalla sua infanzia. Il suo primo cane fu un doberman di nome Galà e come raccontò: " Una volta gli ho urlato contro e gli ho anche dato una pacca sul sedere. Il cane si è semplicemente seduto e mi ha guardato. L'ho vista piangere. È stato allora che ho capito tutto sui cani e da allora tutti i miei cani sorridono ".

Si racconta anche che da giovane girasse sempre con una giacca militare più grande della sua taglia che usava per riscaldare i cuccioli che incontrava per la strada. Ma il suo affetto non era solo per i cani che possedeva; come Brigitte Bardot a cui molto spesso ha donato denaro per la sua fondazione, era in prima linea per i diritti degli animali.

Una volta venne a conoscenza di un uomo che aveva cosparso un cane di benzina e gli aveva dato fuoco. Delon inviò nei Pirenei, dove era accaduto il fatto, il suo veterinario per curare l'animale denunciando poi l'uomo e portandolo in tribunale.

Polemiche sulle sue parole

L'amore di Delon per i cani arrivò anche a sollevare molte polemiche, quando durante un'intervista a Paris Match raccontò di aver chiesto al veterinario di far sopprimere il suo se le fosse sopravvissuto. Parole che scossero molto l'opinione pubblica mondiale ma che vennero ovviamente fraintese per creare scalpore. L'attore era infatti certo che nessuno potesse amare i suoi cani come lui e l'idea di lasciarli era diventata per lui insopportabile tanto da desiderare di porterli portare con sè nella tomba e amarli per l'eternità.

Meglio degli esseri umani

Come detto Delon amava tutti gli animali, ci sono foto bellissime di lui insieme ai gatti e ai cavalli, ma per i cani aveva una passione speciale: " Hanno tutte le qualità di un essere umano, ma con molti meno difetti. Hanno la lealtà, l'amore del padrone , senza sapere chi e cosa sia il padrone. Mi sono sempre commosso guardando i cani dei senzatetto per strada. Loro non sanno che il loro padrone è un senzatetto, perché amano l'uomo non quello che è. Non credo che i miei cani sappiano che io sono Alain Delon l'attore, a loro non importa niente di questo nè chi sono nè cosa faccio. Questo è l'amore pure e vero ".

Sepolti nel suo giardino

I numerosi cani che ha avuto nella sua vita riposano tutti nel suo giardino. Ognuno di loro ha una lapide e un memoriale e le coppie hanno le tombe vicine. L'attore fece anche costruire una piccola cappella nella sua tenuta dove riposano tutti i suoi animali per poter esaudire anche un suo grande ultimo desiderio.

Il suo ultimo desiderio

Secondo quanto raccontato in un'intervista dall'attore stesso avrebbe lasciato un testamento per poter essere sepolto nella sua proprietà nella cappella vicino ai suo amati animali. " I miei eredi dovranno far valere questa mia ultima volontà.

Voglio esere seppellito insieme ai miei cani nella nostra piccola cappella. Perché dovrei andare in un cimitero, qui sono a casa, questa è la mia terra e quella dei miei cani. Questo è il lusso più grande che posso immaginare per me".