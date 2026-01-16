Le star di Hollywood contro l'AI: la decisione di Matthew McConaughey

La guerra dei divi di Hollywood contro l'intelligenza artificiale è cominciata. Dopo Scarlett Johansson - che nel 2023 ha fatto causa all'app AI Lisa per aver utilizzato, senza il suo consenso, un avatar con il suo volto per uno spot pubblicitario - ora è Matthew McConaughey a passare all'attacco. L'attore americano ha deciso di prevenire ogni uso improprio della sua immagine - e della sua voce - brevettandole.

Il brevetto

Negli scorsi giorni McConaughey ha depositato alcuni video della sua immagine e del suono della sua voce presso l'American Intellectual Property Institute per tutelarsi da utilizzi impropri da parte di applicazioni o piattaforme di intelligenza artificiale. I contenuti audiovisivi, registrati della Just Keep Limin Foundation, società di produzione fondata dall'attore con sua moglie Camila, hanno lo scopo di proteggere legalmente il divo di Hollywood da ogni possibile utilizzo del suo volto e della sua voce. L'ufficio marchi e brevetti americano ha accettato ben otto domande presentate da Matthew McConaughey e tra gli audio registrati ci sarebbe anche la famosa frase pronunciata nel film "La vita è un sogno" del 1993 " All right, all right, all right ".

Le parole di McConaughey

In una nota ufficiale l'attore texano ha spiegato di non essere contrario all'uso dell'intelligenza artificiale (in cui ha anche investito importanti somme), ma di voler tutelare la sua immagine: " Io e il mio team vogliamo essere certi che, quando la mia voce o la mia immagine vengono utilizzate, è perché ho dato la mia approvazione e il mio consenso. Vogliamo creare un perimetro chiaro attorno alla proprietà, in cui consenso e attribuzione siano la norma in un mondo in cui l'intelligenza artificiale è fondamentale". Poi McConaughey ha invitato i colleghi di Hollywood a seguire il suo esempio.

I precedenti: Hanks e Williams

La questione dell'uso delle immagini di attori e personaggi famosi senza il loro consenso è un tema molto delicato. Di recente Tom Hanks e l'attrice Olivia Williams hanno denunciato l'utilizzo improprio da parte di siti commerciali della loro immagine e alcune case di produzione cinematografica hanno "minacciato" di utilizzare immagini e video di attori grazie all'AI in fase di post produzione per abbattere i costi.

Ma una posizione netta contro questo tipo dinon era mai stata presa dai divi di Hollywood. Il passo compiuto da McConaughey, in realtà, apre di fatto nuovi scenari e potrebbe limitare, se non azzerare, l'uso improprio delle immagini di attori e personaggi famosi senza il loro consenso.