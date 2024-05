Tutti i film in arrivo in streaming a maggio, tra grande musica e commedie romantiche

Come avvenuto già per quanto riguarda le serie tv, il catalogo delle piattaforme streaming nel mese di maggio si arricchisce anche di nuovi film. Nel corso delle prossime settimane, infatti, su Netlix, Prime Video e Disney+ arriveranno diversi titoli che potranno andare incontro ai favori del pubblico, sia di quello più giovane, che magari vede in Nicholas Galitzine di The idea of you un nuovo idolo, sia per i nostalgici della grande musica che potranno guardare un dietro le quinte inedito dei Beatles. Ecco allora quali sono i film da vedere assolutamente a maggio sulle piattaforme streaming on demand.

Tutte le novità streaming di maggio

I film in arrivo su Netflix

Sei nell'anima

Una delle uscite più attese tra quelle di maggio è senza dubbio Sei nell'anima, la pellicola che ripercorre le tappe fondamentali della carriera di Gianna Nannini, una delle rockstar più seguite e amate del panorama musicale italiano. Il vero cuore del film, però, non è il successo e la fama raggiunta dalla cantante del brano Sei nell'anima, quanto piuttosto il percorso, non sempre facile e spesso periglioso, che l'ha spinta a inseguire il sogno della musica. Proprio per questo a interpretare Gianna Nannini c'è la giovane Letizia Toni, che somiglia molto alla cantante e soprattutto può risultare credibile nel raccontare la fase più giovanile dell'artista. La regia del film è affidata a Cinzia Th Torrini, che alle spalle ha una lunga esperienza in fatto di cinema e tv. Sei nell'anima è disponibile su Netflix a partire dal 2 maggio.

Unfrosted: storia di uno snack americano

Ci sono cose, oggetti e brand che ormai fanno parte del nostro immaginario collettivo. Ma come sono nati? Qual è la storia della loro origine? Queste sono domande a cui risponde il film Unfrosted: storia di uno snack americano, disponibile in streaming su Netflix a partire dal 3 maggio. Il lungometraggio è ambientato nel Michigan del 1936 e prende il via dalla storica competizione tra Kellogg's e Post. Da sempre sui versanti opposti nel mercato dei cereali, le due aziende ora sono pronte a farsi la guerra per decretare qual è il migliore snack ai cereali per accompagnare la colazione degli americani e non solo. Unfrosted è un canonico film biografico che racconta i sogni e le ambizioni di imprenditori che hanno saputo guardare al di là del proprio naso. Il cast del film è ricco di attori, dal protagonista Jerry Seinfeld a Melissa McCarthy, Hugh Grant e Amy Shumer.

Atlas

Bisognerà attendere invece il 24 maggio per vedere Jennifer Lopez tornare a interpretare un thriller. Atlas è la storia di Atlas Shepherd (Lopez), una donna che lavora come analista dati ed è così brava nel suo lavoro da guardare con scetticismo se non proprio paura all'intelligenza artificiale che sta dominando ormai ogni aspetto della realtà. In un mondo distopico e futuristico, Atlas deve catturare un androide che sembra essere legato a lei da qualcosa accaduto nel passato della donna. Ben presto, però, le cose per Atlas si mettono male e la donna rischia di essere la causa di una tragedia immane. A quel punto il personaggio interpretato da Jennifer Lopez capisce che l'unico modo che ha per salvare l'umanità dall'intelligenza artificiale è collaborare con essa.

I film in streaming su Prime Video

The idea of you

Tratto dal romanzo omonimo, The Idea of you è la pellicola disponibile su Prime Video a partire dal 2 maggio. La storia segue le vicende di Solène (interpretata da Anne Hathaway), una madre divorziata che lavora come gallerista d'arte e non ha del tutto superato il tradimento perpetrato dall'ex marito. Tutto cambia, però, quando Solène accompagna la figlia adolescente al Coachella Music Festival, dove incontra il cantante Hayes (Nicholas Galitzine), leader di una band di cui sua figlia era fan sfegatata durante l'infanzia. Nonostante sia molto più giovane di lei, Hayes rimane folgorato da Solène, al punto da volersi rimettere in contatto con lei e dare il via a una relazione. Quando il rapporto tra i due raggiunge la stampa, però, Solène deve decidere quali sono le vere priorità della sua vita.

Uno splendido disastro 2 - Il matrimonio

Per gli spettatori più romantici o per coloro che hanno già visto il primo capitolo, il 17 maggio in streaming su Prime Video arriverà Uno splendido disastro 2 - Il matrimonio. Nella pellicola ritroveremo Abby (Virginia Gardner) e Travis (Dylan Sprouse) che si ritrovano sposati all'alba di una notte brava nella città di Las Vegas, dove sono riusciti anche a sbancare un tavolo di poker. Accompagnati dagli amici che già sono stati testimoni dei loro disastri passati, i due protagonisti si troveranno alle prese con una domanda che forse nessuno dei due ha il coraggio di porsi: il matrimonio è qualcosa di reale destinato a durare, o solo il frutto dell'ennesimo guaio che complicherà la loro esistenza?

Boy Kills World

La lista dei nuovi film disponibili su Prime Video nel mese di maggio si conclude con Boy Kills World, lungometraggio che appartiene al genere distopico e che farà il suo ingresso nel catalogo streaming il 27 maggio. Protagonista della vicenda è Bill Skarsgard (che i più ricordano per la sua spaventosa interpretazione di Pennywise nei due recenti film dedicati a IT), un ragazzo sordo muto che vive dentro la sua testa. Con difficoltà a comunicare con il mondo esterno, infatti, il protagonista vive nel mondo popolato dalla sua fervida e spiccata immaginazione. Tutto cambia, però, quando la sua famiglia viene brutalmente uccisa e il ragazzo viene "accolto" da un misterioso sciamano che gli rivela che nella sua immaginazione a tratti infantile può nascondersi un'arma capace di fare la differenza nella lotta tra il bene e il male.

Cosa guardare su Disney+

Let it be

Il mese di maggio, su Disney+, è un mese dedicato soprattutto alle serie tv. Questo, però, non significa che la piattaforma streaming di Walt Disney non abbia comunque titoli interessanti per quanto riguarda il versante più cinematografico. Il titolo di punta, comunque, è senza dubbio Let it be, che sarà disponibile a partire dall'8 maggio. Il lungometraggio è, in realtà, la versione restaurata della pellicola uscita nel 1970, in uno dei periodi cardine nella storia dei Beatles, che erano ormai sulla soglia dello scioglimento.

Grazie a una rimasterizzazione del suono e a del materiale inedito mai visto prima, Let it be è un titolo assolutamente da non perdere per gli amanti della musica, che avranno modo di "spiare" i Beatles mentre registravano e scrivevano quello che poi sarebbe diventato l'album che dà il titolo al film.