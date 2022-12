Tutti i film di Natale da vedere in tv oggi

Come ogni anno, il palinsesto televisivo si mette in pari con le Feste, di modo da offrire al pubblico una varietà di film di Natale che possano fare da sottofondo ai lunghi pranzi in famiglia e alle tradizioni legate al 25 dicembre. Il 2022 non fa alcuna differenza: su molte emittenti televisive la parola d'ordine è Natale, sotto ogni punto di vista. Dalla commedia al dramma, passando per racconti religiosi, il Natale in tv è pronto ad accontentare i gusti di tutti gli spettatori.

Film di Natale da vedere in tv il 25 dicembre

Nativity

In onda alle 12.50 su Tv2000, Nativity è il film del 2006 diretto da Catherine Hardwicke che vede l'attore Oscar Isaac - famoso per la sua partecipazione a grandi saghe come Star Wars e Dune - vestire i panni di Giuseppe, in un racconto che ripercorre la nascita di Gesù. La pellicola prende il via quando a Maria (Keisha Castle-Hughs) viene annunciato il matrimonio con Giuseppe, poco prima di ricevere la vista dell'arcangelo Gabriele che la mette al corrente dei piani che Dio ha per lei. Analizzando anche la situazione politica dell'epoca e alternando il racconto con quello dei Magi che si mettono sulla strada per andare incontro alla nascita del Messia, Nativity è un film che rispecchia bene il lato religioso delle festività.

Fred Claus - Un fratello sotto l'albero

Alle 14.19 su Italia 1 si cambia totalmente genere con Fred Claus - Un fratello sotto l'albero, che vede Paul Giamatti indossare i panni di Babbo Natale e Vince Vaughn quelli del fratello Fred. Quest'ultimo è uno scansafatiche, un uomo che sopravvive alla giornata grazie a delle truffe e che non ha mai superato il trauma di sapere che la madre gli ha sempre preferito il fratello. Quando Fred torna dal fratello chiedendo dei soldi, Babbo Natale risponde che lo aiuterà solo se Fred farà altrettanto, tornando al Polo Nord e aiutandolo a preparare i pacchi da consegnare ai bambini. Naturalmente la coesistenza tra i due fratelli porterà non poco caos nel laboratorio natalizio.

Un amico molto speciale

Deliziosa commedia francese in onda alle 16.34 su Italia 1, Un amico molto speciale racconta la storia di un Babbo Natale ante-litteram, interpretato dal bravo Tahar Rahim nei panni di un galeotto che durante la notte di Natale deve rubare una grande quantità d'oro. A causa di un incidente, però, l'uomo viene seguito dal piccolo Antoine, un bambino che è convinto che l'uomo sia davvero Babbo Natale e che potrà aiutarlo a parlare con il papà scomparso. Tra i due inizierà una strana collaborazione sui tetti di una Parigi magica e bellissima.

Indovina chi viene a Natale?

Alle 16.58 sul canale Cine 34 va invece in onda Indovina chi viene a Natale? una commedia che è liberamente ispirato a Indovina chi viene a cena? e sembra voler omaggiare anche Parenti Serpenti. La storia ruota intorno a un'inaspettata riunione di famiglia guidata da un padre di famiglia (Diego Abatantuono) alle prese con una sorella infelice (Claudia Gerini), una figlia (Cristiana Capotondi) fidanzata con un disabile (Raoul Bova) e un fratellastro.

Elf - Un elfo di nome Buddy

Tra le pellicole imperdibili da vedere durante le festività c'è Elf, la commedia con Will Ferrell che quest'anno va in onda alle 19.29 su Italia 1. La storia è quella di un uomo che viene adottato da un elfo dopo che per sbaglio finisce al Polo Nord. Raggiunta l'età adulta, Buddy decide di tornare a New York per rintracciare il suo vero padre (James Caan), che nel frattempo è finito sulla lista dei cattivi e non sembra una persona degna dell'affetto del figlio. Nella missione per salvare l'animo del padre, Buddy incontra Jovie (Zooey Deschanel), per la quale inizierà a provare qualcosa.

Miracolo nella 34a strada

Sempre su Italia 1, in prima serata alle 21.20, va in onda un altro classico del periodo natalizio. Miracolo nella 34a strada racconta la storia della piccola Susan (Mara Wilson), che ha ormai delle difficoltà a credere nell'esistenza di Babbo Natale. Quando, però, durante le Feste viene assunto come Babbo Natale del centro commerciale il signor Kris Kringle (Richard Attenborough), Susan ricomincia ad avere fede. Il signor Kringle annuncia infatti di essere il vero Babbo Natale e, a dispetto di alcuni detrattori che lo fanno addirittura rinchiudere in una clinica psichiatrica, l'uomo farà di tutto per dimostrare alla bambina la vera magia del Natale.

Jack Frost

Ancora una volta è Italia 1 l'emittente prediletta per i film di Natale. In seconda serata, alle 23.30, va infatti in onda Jack Frost, un tenero e struggente lungometraggio. La storia prende il via quando Jack (Michael Keaton) ha un incidente e perde la vita, lasciando soli la moglie Gabby (Kelly Preston) e il figlio Charlie. Con delle difficoltà nell'accettare il lutto, Charlie affronta le successive festività natalizie con tristezza. Finché, dopo aver costruito un pupazzo di neve, si rende conto che quest'ultimo non solo ha preso vita, ma contiene l'anima del padre.

Un amore sotto l'albero

La lista dei film di Natale da vedere in tv il 25 dicembre si chiude con il racconto corale di Un amore sotto l'albero, che va in onda alle 23.53 su Rete 4. Con un cast eccezionale guidato da Susan Sarandon e Robin Williams, questa pellicola unisce vari episodi legati a diversi personaggi che devono affrontare tristezze e solitudini proprio in quello che di solito è definito il periodo più bello dell'anno.