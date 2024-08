Tutti i film da vedere assolutamente ad agosto in streaming

Proprio come avviene anche per il mondo della serialità, le piattaforme streaming si preparano a far uscire nuovi film che andranno ad arricchire cataloghi sempre più ricchi e dispersivi. Proprio perché l'offerta è vastissima e a volte di difficile gestione, vediamo insieme quali sono i principali film da non lasciarsi scappare nel mese di agosto, su Netflix, Prime Video e tutte le altre realtà streaming.

Le novità di Netflix: i film da non perdere

The Union

Mark Wahlberg torna a lavorare con Netflix dopo Spencer Confidential e Me Time - un weekend tutto per me. E lo fa al fianco di Halle Berry nel film dal titolo The Union, che arriverà sulla piattaforma streaming il 16 agosto. I due divi di Hollywood si troveranno invischiati in quella che è, a tutti gli effetti, una spy story. Mark Wahlberg presta il volto a un operaio edile dalla vita monotona e senza scossoni, che vedrà la sua quotidianità andare in pezzi quando verrà raggiunto dalla sua ex fidanzata dei tempi del liceo. Roxanne (Berry) è molto più di quanto ella non lasci intravedere. E sarà proprio lei a "ingaggiare" l'ex fidanzatino per una missione top secret che riguarda i servizi segreti degli Stati Uniti d'America.

Rebel Moon: Director's Cut, Parte 1 e Parte 2

Tra le tante produzioni Netflix che non sono state in grado di reggere il peso delle aspettative di critica e pubblico c'è senza la dilogia firmata da Zack Snyder, Rebel Moon. Dopo la prima parte uscita nel 2023 e la seconda parte uscita solo qualche mese fa, la saga fantascientifica sembrava incapace di risollevarsi, a causa di una narrazione confusa, troppo piena di informazioni e, soprattutto, che spesso dava l'idea di un déja-vu, come se si stesse guardando qualcosa di già visto e che rimandava all'immaginario di Star Wars. Ora, a partire dal 2 agosto, su Netflix sarà disponibile la Director's Cut del film, la versione che originariamente Zack Snyder avrebbe voluto portare sul piccolo schermo, prima di dover "tagliare" e "montare" per necessità di minutaggio. La Director's Cut proprio come il film originale verrà suddivisa in due parti: Rebel Moon - Capitolo 1: Calice di sangue e Rebel Moon - Capitolo 2: la maledizione del perdono.

Tutti i film da vedere ad agosto su Prime Video

Arthur the King - Insieme ad ogni costo

Tratto da un'incredibile e ancora semi-sconosciuta storia vera, Arthur the King - Insieme ad ogni costo è il film con Mark Wahlberg che sarà disponibile su Prime Video a partire dal 9 agosto. Protagonista è il corridore d'avventura professionista Michael Light (Wahlberg) che durante una corsa lunga 435 miglia (che corrispondono a circa 700 chilometri) stringe un legame inaspettato e indissolubile con un cane randagio che viene chiamato Arthur. Light, che sa di essere probabilmente alle prese con l'ultima corsa della sua carriera, punta a una vittoria che possa dar senso a tutto il suo passato e per questo cerca di ottenere degli sponsor per lui e per la sua squadra in vista dei mondiali che si svolgeranno nella Repubblica Dominicana. Sarà tuttavia proprio il rapporto con il cane randagio a ricordare a Michael Light quali sono le cose che contano e cosa voglia dire davvero vincere.

Jackpot!

Continua la proficua collaborazione tra Prime Video e l'ex wrestler John Cena, che torna sulla piattaforma di Amazon con un nuovo film, che sarà disponibile a partire dal 15 agosto. Ambientato in un futuro non troppo lontano all'orizzonte, Jackpot! racconta la storia di una società in cui c'è una Grande Lotteria: colui che viene estratto diventa il bersaglio di chiunque partecipi al gioco. Se il vincitore della lotteria viene ucciso prima del tramonto, il suo assassino "erediterà" la vincita multimiliardaria. Il possessore del biglietto vincente, quest'anno, è una donna (Akwwafina), che si trova in mano la vincita in modo del tutto inaspettato. Ben determinata a sopravvivere e a sfuggire ai cosiddetti "cacciatori di jackpot", la donna è costretta a chiedere l'aiuto di un agente non professionista (John Cena), che accetta di farle da guardia del corpo in cambio di una percentuale della vincita.

Tutti tranne te

Dal 2 agosto, invece, su Prime Video è disponibile il film campione di incassi Tutti tranne te, che secondo molti ha avuto il merito di rispolverare il genere della commedia romantica su grande schermo, utilizzando alcuni degli archetipi narrativi che ora vanno per la maggiore, come il finto fidanzamento tra due persone che passano dall'odiarsi all'innamorarsi. Protagonisti sono Glen Powell (attualmente al cinema con Twisters) e Sydney Sweeney, nei panni di due coetanei che dopo un appuntamento perfetto si ritrovano a odiarsi a causa di un malinteso. Purtroppo, però, i due protagonisti si troveranno costretti a passare un weekend nella stessa casa, perché entrambi sono invitati a un matrimonio. E sarà proprio in questa occasione che i due fingeranno di essere fidanzati: lui per cercare di far ingelosire la sua ex, e lei per tentare di interrompere le speranza del suo ex.

Il gladiatore

In vista dell'uscita a novembre deIl gladiatore 2, Prime Video porta nel proprio catalogo streaming quello che ormai è il primo capitolo della saga cinematografica diretta da Ridley Scott. Nonostante sia pieno di errori e di incongruenze, Il gladiatore è un film che è entrato quasi di prepotenza nell'immaginario collettivo, grazie anche all'interpretazione di Russell Crowe che, nei panni di Massimo Decimo Meridio, è passato dall'essere un generale dell'esercito a combattere per la vita e la vendetta nel Colosseo, sotto lo sguardo dell'invidioso Commodo (Joaquin Phoenix). L'appuntamento con Il gladiatore è a partire dal 1 agosto.

Quali film guardare su Disney+

Il regno del pianeta delle scimmie

Il 2 agosto su Disney+ arriva Il regno del pianeta delle scimmie, quarto capitolo della nuova saga cinematografica dedicata al mito del Pianeta delle Scimmie. Protagonista del film diretto da Wes Ball è la giovane scimmia Noa che vive in un mondo dove Cesare è doventato quasi un dio dopo la sua morte e dove le scimmie stanno progredendo sempre di più, mentre i pochi umani sopravvissuti stanno man mano perdendo la loro umanità. In questa realtà alcuni clan hanno catturato e reso schiave altre scimmie, per far sì che dessero la caccia agli esseri umani, portando alla loro completa estinzione. Sarà proprio Noa, con la sua sete di conoscenza e di libertà, a rappresentare la chiave di volta nella guerra che si profila all'orizzonte.

I film disponibili su Apple tv+

The Instigators

Il 9 agosto su Apple tv+ arriva The Instigators, pellicola che vede come protagonisti Matt Damon e Casey Affleck (fratello di Ben). I due interpretano due uomini a loro modo disperati che vengoni ingaggiati per "derubare" un politico corrotto che si è arricchito con quelli che sono dei guadagni illeciti. Rory (Damon) è un padre disperato che sta cercando di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Cobby (Affleck) è un ex detenuto che, a modo suo, sta cercando di ricostruirsi un futuro.

I due non potrebbero essere più diversi e di certo non era previsto che facessero squadra insieme per una missione che, sulla carta, sembrava facile e che invece li porta nell'occhio del ciclone, tra inseguimenti con la polizia, criminali che chiedono vendetta e politici che cercano di mantenere inalterata la loro reputazione.