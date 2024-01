"Volgare". "Non mi riguarda": scontro tra Vanzina e Nyt su Vacanze di Natale

Pochi giorni fa sono stati celebrati i 40 anni dall’uscita in sala di “Vacanze di Natale”, il celebre film dei fratelli Vanzina prodotto da Filmauro e da Luigi e Aurelio De Laurentiis. Primo instant movie del cinema italiano, è diventato un vero e proprio cult tanto da diventare precursore del fortunato filone comico a tema natalizio, passato alla storia come “cinepanettone”. Ma ad infiammare il dibattito ci ha pensato il New York Times: l’inviato del giornale statunitense, Jason Horowitz, ha stroncato senza mezzi termini il filone cinematografico tutto italiano, definito "sessista e volgare". Social network roventi, tanto da spingere lo stesso Enrico Vanzina a prendere posizione.

Insieme all’amato fratello Carlo, Enrico Vanzina ha lavorato su sceneggiatura e soggetto del film con protagonisti Jerry Cala, Christian De Sica e Claudio Amendola. Sul j’accuse del Times ha le idee molto chiare: "Il mio film, 'Vacanze Natale’, non è un cinepanettone, dunque le critiche non mi riguardano. Non aggiungo altro perché non voglio alimentare alcuna polemica" . Il settantaquattrenne ha aggiunto: "Sto rispondendo proprio ora ad Horowitz, con il quale sono in ottimi rapporti" .

Enrico Vanzina ha gettato acqua sul fuoco, proponendo il suo punto di vista. Ma l’inviato del New York Times non è stato molto tenero con i cinepanettoni, ponendo l’accento sull’amore degli italiani per le “commedie natalizie allegre e stereotipate” e soprattutto sul tentativo di produttori e fan di “riscattare questi film come classici di culto che hanno elevato a forma d'arte la predilezione italiana per farsi le corna, l’umorismo da toilette e le imprecazioni folcloristiche scaturite dagli incontri tra italiani di diverse classi e regioni” .