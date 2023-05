Ristoranti, pizzerie e fast food, la stangata: mangiar fuori è sempre più caro

Scontrini sempre più cari. Gli italiani, amanti indiscussi del cibo, hanno subito un salasso non indifferente. Nei ristoranti e nei bar i rincari sono dovuti agli aumenti di alimentari e bevande e alla crescita del costo dell’energia. I prezzi al pubblico nel settore della ristorazione sono aumentati mediamente del 6,8% rispetto al 2022. I dati Codacons segnalano un aumento importante per i consumatori.

Gli aumenti

Per gli italiani mangiare fuori è sempre più oneroso. L’inflazione ha aggravato i costi per il comparto alimentare attestandosi al 12%. Un pasto al ristorante con la formula menu costa il 6,1% in più rispetto allo scorso anno, mentre una pizza al ristorante è più cara del 7,6%. Anche le consumatori al bar sono cresciute del 4,8% se confrontate con il 2022. Un rincaro importante riguarda gelaterie e pasticcerie che, a causa dei costi elevati di produzione, hanno dovuto aumentare gli scontrini del 5,9%. I fast food, invece, subiscono un incremento di prezzi del 6,6%.

Food delivery e spesa

Gli aumenti più alti riguardano il food delivery dove i prezzi dei prodotti alimentari a domicilio sono cresciuti del 13% se calcolati rispetto al 2022. Gli italiani, a parità di consumi, spendono circa 2 miliardi di euro in più per l’intero comparto ristorazione. I dati sono comparati allo scorso anno.

Le città più care

I prezzi della ristorazione sono maggiormente elevati in alcune città italiane rispetto alla media nazionale. A Viterbo cenare al ristorante ha un costo del 16% in più, così come a Siena dove un pasto fuori è cresciuto dal punto di vista economico dell’11,5%. Anche Brindisi e Cosenza hanno subito dei rincari, rispettivamente dell’11,1 e dell’11%.

Le località meno colpite

Alla classifica si aggiungono anche i luoghi che hanno subito un minor rincaro. Vercelli è la città dove i prezzi hanno subito una minor crescita, i listini sono infatti aumentati del 2,4% rispetto al 2022. Anche Trapani e Ancona hanno subito una bassa crescita, rispettivamente del 3,1% e del 3,5%.