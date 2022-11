Arriva la nuova Carta risparmio spesa: chi può averla e come funziona

La manovra 2023 si completa con l'inserimento della Carta risparmio spesa, un modo per aiutare le famiglie in difficoltà economica a causa dell'inflazione e del caro energia. I punti fondamentali di questa misura sono stati anticipati direttamente da Giorgia Meloni durante la conferenza stampa in cui ha esposto alcuni contenuti della nuova legge di Bilancio.

Meglio del taglio dell'Iva

Contro il caro-carrello l'esecutivo ha deciso di stanziare 500 milioni di euro, una cifra che si sarebbe originariamente dovuta destinare all'azzeramento dell'Iva su pane, pasta e latte. Un'ipotesi tramontata rapidamente. "Non abbiamo fatto questa scelta perché ovviamente, non potendo distinguere il reddito di chi acquistava quei beni, la misura si sarebbe spalmata anche su chi non aveva bisogno di un provvedimento del genere" , ha spiegato il premier. Il rischio sarebbe stato quindi quello di non aiutare a sufficienza coloro che si trovano più in difficoltà.

I requisiti

Questo nuovo bonus studiato per le famiglie italiane, secondo quanto dichiarato anche nel comunicato stampa al termine del Consiglio dei Ministri, sarà destinato ai redditi inferiori ai 15mila euro l'anno e potrà essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità. Per quanto concerne la sua gestione, invece, l'idea è quella di coinvolgere i Comuni, ai quali, presumibilmente, andrà inoltrata la richiesta di rilascio. Così come si viene a configurare, la Carta risparmio spesa potrebbe ben presto prendere il posto della social card.

Quali prodotti

Dal punto di vista pratico la tessera funzionerebbe alla stregua dei buoni spesa: col suo utilizzo le famiglie italiane in difficoltà beneficerebbero di vantaggi e sconti sulla compravendita di beni di prima necessità, quali pane, pasta, latte o prodotti per l'igiene personale. Ciò che resta ancora da definire sono le modalità di adesione all'iniziativa da parte dei punti vendita: sarà infatti una decisione volontaria di negozi e supermercati, quella di sposare questa inziativa. Il Comune di residenza comunicherà successivamente ai cittadini dove potranno usufruire di tali sconti.

Le varie fasi

"Abbiamo in mente di selezionare con decreto alcuni alimenti, e utilizzare questi 500 milioni di euro per abbassare il prezzo di quei beni per gli incapienti attraverso la rete dei Comuni" , ha precisato il presidente del Consiglio. "Ma abbiamo in mente, su questo, anche di fare un appello appello ai produttori e ai distributori per aiutarci in quest'opera: noi diremo, in base a chi aderirà dandoci una mano", ha aggiunto, "calmierando a sua volta il prezzo, quali sono quei produttori e quei distributori che hanno aderito a questa nostra iniziativa e dove si potranno spendere queste risorse".