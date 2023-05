Arrivano gli sgravi fiscali per gli stagionali: cosa prevede il decreto lavoro

Anche chi assume lavoratori stagionali potrà beneficiare di sgravi fiscali: la norma, inclusa nel decreto lavoro, si inserisce in quella serie di novità in programma per agevolare la netta rimodulazione del Reddito di cittadinanza.

Agevolazioni fiscali

Novità che riguardano in primis proprio l'ambito delle assunzioni, per incentivarele quali sono state introdotte delle agevolazioni fiscali di cui potranno beneficiare i datori di lavoro che hanno necessità di inserire nel proprio organico lavoratori, anche se solo stagionali, percettori dei sussidi che andranno a sostituire il Rdc dal prossimo settembre. Tra queste figure, solo per citare alcuni esempi, barman, cuochi, camerieri, bagnini o personale da impiegare nel comparto dell'agricoltura.

Stando a quanto definito nel decreto lavoro, lo sgravio previsto per imprese/aziende che intendono assumere tra giungo e dicembre 2023 gli under 35 Neet (ovvero quei giovani che non risultano occupati in studi o mansioni di alcun genere) sarà del 60%. Agevolazioni fiscali sono assicurate anche ai datori di lavoro che sceglieranno di inserire nel proprio organico beneficiari dei sussidi che soppianteranno il Rdc: in questo caso si dovrebbe attuare una riduzione dei contributi da versare commisurata alla tipologia contrattuale.

Tipi di contratto

In caso di assunzioni a tempo indeterminato, il taglio contributivo sarà pari al 100% e avrà la durata di un anno con tetto massimo di 8mila euro. Per i contratti a tempo determinato e quelli stagionali, invece, lo sgravio sarà del 50%: anche in questo caso è prevista la durata di un anno, ma il tetto massimo si abbassa fino a 4mila euro.

Per poter beneficiare di tali agevolazioni, tuttavia, imprese e aziende dovranno caricare le inserzioni di lavoro sulla nuova piattaforma online Siisl: il portale, di cui si occuperà interamente il ministero del Lavoro, sia per quanto concerne lo sviluppo che la gestione, dovrebbe essere realizzato e pronto prima dell'arrivo dell'estate, proprio per rispondere alle esigenze di quanti necessitano di impiego stagionale nel momento più delicato dell'anno.

Stando alle previsioni inserite nella relazione tecnica associata al decreto lavoro, grazie a questi provvedimenti si dovrebbero agevolare 65mila assunzioni, di cui circa 18mila con contratti a tempo indeterminato e 47mila a tempo determinato/stagionale. Sono inoltre state programmati degli incentivi anche per coloro i quali decidono di avviare un'attività di lavoro autonomo entro i primi 12 mesi di fruizione dell'agevolazione.