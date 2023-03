Artigiani in via d'estinzione: quasi 300mila in meno, l'allarme della Cgia

Ce n'eravamo accorti già da tempo, specialmente dopo la fine della pandemia che, però, non ne è la causa principale: numerose botteghe nelle grandi e piccole città sono ormai chiuse, le saracinesche abbassate e quelle figure di riferimento per il quartiere e migliaia di cittadini non ci sono più. È la crisi degli artigiani con una diminuzione record negli ultimi 10 anni pari quasi a 300mila in meno (-281.925) come riportato dall'Ufficio Studi della Cgia di Mestre.

Quali sono le cause

I motivi sono molteplici ma ristretti soprattutto ai tempi che avanzano: la grande distribuzione e il commercio tecnologico hanno impoverito un mestiere storico e così antico che affonda le sue radici nel Medioevo con lo sviluppo economico dei Comuni. A questo si aggiunge il caro-vita che non consente più un certo tipo di guadagno e lo scarso ricambio generazionale con i giovani che, spesso, guardano in direzione di mestieri che hanno a che fare con le nuove tecnologie. Tutte queste cause insieme spiegano " l'emorragia continua che sta colpendo, in particolar modo, l'artigianato tradizionale, quello che con la sua presenza, storia e cultura ha contrassegnato, sino a qualche decennio fa tantissime vie delle nostre città e dei paesi di provincia ", denunciano gli esperti.

Quante saracinesche abbassate

Il Report della Cgia spiega che il crollo ha riguardato gran parte delle province italiane con la maglia nera a Lucca che segna il 25,4% in meno di artigiani: mediamente, sul Nord-Ovest il calo è stato del 16,1% (periodo 2012-2021), Nord-Est -15,7%, Centro -15,3%, Sud -12,8% con l'unica città in controtendenza che è Napoli (+0,2%). Non è solo una crisi di questo settore lavorativo ma anche sociale: la Cgia sottolinea come le città siano più insicure anche a causa di questo fenomeno che costituisce " uno straordinario presidio in grado di rafforzare la coesione sociale di un territorio. Insomma, con meno botteghe e negozi di vicinato, diminuiscono i luoghi di socializzazione a dimensione d'uomo e tutto si ingrigisce, rendendo meno vivibili e più insicure le zone urbane che subiscono queste chiusure, penalizzando soprattutto gli anziani" .

Le figure più a rischio

Tra i mestieri in via d'estinzione gli esperti sottolineano che sono sempre di meno figure come quelle degli autoriparatori (verniciatori, battilamiera, meccanici,), dei calzolai e corniciai così come dei fabbri e dei falegnami. L'elenco della Cgia è lunghissimo: all'appello mancano anche impagliatori, lattonieri, lavasecco e materassai. Come abbiamo visto sul Giornale.it, il mondo degli orafi è in procinto di assumere migliaia di nuove figure con un piano decennale per sostituire addirittura il 58% degli attuali impiegati in questo settore. Ma non è finita qui perché diminuiscono drasticamente anche orologiai, pellettieri, restauratori, ricamatrici, chi ripara elettrodomestici ma anche migliaia di sarti, tappezzieri e tipografi in meno.

I "nuovi" artigiani