Bollette, ecco tutti gli sconti e come richiederli

Le bollette sono sempre più salate ma c’è la possibilità di ottenere degli sconti dedicati. Nel 2023 l’esecutivo aveva stabilito una decurtazione sui consumi per le famiglie in condizioni di disagio fisico o economico. Questa misura da aprile 2024 non è più in vigore ma permane la versione base del bonus sociale. Ecco tutte le informazioni su come funziona la misura, come richiederla e quanto vale.

Come ottenere il bonus

Per ottenere il bonus in questione è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e ottenere un’attestazione Isee sottosoglia. Nel caso in cui il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente risulti inferiore alla soglia stabilita dalla normativa e ci siano i requisiti per accedere alla misura, il bonus viene erogato per 12 mesi. In quanto alle prerogative, queste vengono verifcate dal Sii, ovvero il Sistema Informativo Integrato. Il nucleo familiare dovrà annualmente fornire un’altra Dsu al fine di percepire il bonus per tutto l’anno successivo.

Bonus elettricità, gas e acqua

Il bonus sociale riguarda diverse forniture. Per quanto riguarda l’elettricità è destinato alle famiglie con difficoltà economiche, è stabilito dall’Autorità e varia in base al numero di persone nel nucleo familiare, come indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’Isee. Questa misura è la stessa ogni mese per tutto l’anno: per esempio, se il bonus mensile è di 15 euro e la bolletta viene emessa ogni due mesi, il cliente vedrà una riduzione di 30 euro per ogni fattura. In merito al bonus per il gas, anch'esso stabilito dall'Autorità, l’importo dello sconto non è fisso ogni mese. Cambia a seconda della stagione: è più alto in inverno quando il consumo di gas è maggiore e più basso in estate quando il consumo diminuisce. Di conseguenza, le bollette invernali sono ridotte per riflettere il maggiore utilizzo. Il valore del bonus gas dipende dal numero di persone nel nucleo familiare, dal tipo di utilizzo del gas (acqua calda, cottura, riscaldamento, o combinazione di questi), e dalla zona climatica della fornitura. Infine , il bonus sociale per l'acqua prevede uno sconto basato su 50 litri al giorno per abitante, per esempio, per una famiglia di 4 persone il bonus copre 200 litri giornalieri. L'importo dello sconto varia in base alle tariffe idriche locali, quindi è necessario consultare il sito del proprio gestore idrico per determinare l’ammontare esatto del bonus. Ogni famiglia ha diritto a un bonus per l’elettricità, uno per il gas e uno per l’acqua, purché rispetti i requisiti necessari. Come anticipato, i bonus sono validi per 12 mesi e si rinnovano annualmente con la nuova attestazione Isee.

Per quanto riguarda le tempistiche, i bonus per l'elettricità e il gas vengono applicati in bolletta circa 3-4 mesi dopo l’attestazione Isee, a causa del tempo necessario per la verifica e l’elaborazione dell'agevolazione.